Huawei Mate 40 Lite представлен официально – Dimensity 800 5G, EMUI 10.1, 64-Мп камера и цена от 315 долларов
Компания Huawei анонсировала модель Maimang 9 5G в Китае. За пределами Поднебесной сегодняшняя новинка будет продаваться как Huawei Mate 40 Lite. Смартфон стал преемником Maimang 8, который был анонсирован в июне прошлого года.
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Huawei Mate 40 Lite оборудован 6,8-дюймовым дисплеем IPS с соотношением сторон 20 к 9. Разрешение составляет 1080 х 2400 точек. В левом верхнем углу экрана, который занимает 90,3% лицевой стороны смартфона, установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2. Для неё предусмотрено небольшое круглое отверстие.
В прошлом году все компании активно использовали матрицы OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сейчас производители перешли на комбинацию с LCD-панелью и боковыми биометрическим сенсором. Нередко в таких случаях частота обновления составляет минимум 90 Гц. Но в герое заметки используется 60-Гц дисплей.
На тыльной стороне установлено стекло Gorilla Glass неизвестного поколения с покатыми боковыми гранями. Вверху слева обосновалась основная камера в вертикальной компоновке. Она представлена тремя модулями. Разрешение главного и широкоугольного составляет 64 Мп и 8 Мп соответственно. Последний имеет угол захвата 120 градусов. Компанию им составляет 2-мегапиксельная матрица глубины.
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Сердцем Huawei Mate 40 Lite выступает 7-нанометровая платформа Dimensity 800 5G от компании MediaTek. Однокристальная система работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от модификации смартфон комплектуется накопителем, рассчитанным на хранение 128 ГБ данных. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4300 мА*ч с 22,5-ваттной зарядкой по проводу. Программной оболочкой выступает проприетарная прошивка EMUI 10.1, в основе которой лежит операционная система Android 10.
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Старт продаж смартфона в Китае запланирован на 7 августа 2020 года. Новинка будет доступна покупателям в белой, чёрной и изумрудной расцветках корпуса. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти составила 2199 юаней или 315 долларов. Модификация с 8 ГБ ОЗУ оценена в 2399 юаней или 345 долларов.
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