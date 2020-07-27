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Компания Huawei не очень спешит с выпуском новой версии фирменной оболочки EMUI для своих смартфонов. Но несмотря на это, EMUI 10.1 уже доступна для трёх десятков устройств китайского производителя. Программное обеспечение обновлено на 26 смартфонах и 4 планшетных компьютерах. В этом материале мы кратком расскажем, какие девайсы Huawei уже работают на EMUI 10.1.

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Сама прошивка была анонсирована в конце первого квартала 2020 года, а дебютировала спустя примерно неделю в Huawei P40 и P40 Pro. Оболочка для новых смартфонов, которые не имеют сервисов Google, приносит фирменные аналоги приложений американской компании. Главным новшествами для телефонов, которые имеют Google Mobile Services, являются расширенные возможности кастомизации Always-On Display и улучшенное взаимодействие между смартфонами планшетами Huawei.

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Итак, EMUI 10.1 вышла на все топовые модели семейства Mate начиная с осени 2018 года. Это сразу дюжина смартфонов, каждый из которых представляет флагманский уровень. Сюда входят модели Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, их версии 5G, Mate 30 RS Porsche Design, сгибаемые девайсы Huawei Mate X и Mate Xs, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, а также фаблет Mate 2 0 X и его версия с поддержкой 5G. Все смартфоны 30-й серии и Mate Xs оснащены чипом Kirin 990 или Kirin 990 5G. В остальных моделях используется процессор Kirin 980. При этом только они и могут похвастаться сервисами Google.

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Huawei Mate 30 Pro

Флагманы Huawei P30 и P30 Pro, вышедшие в марте 2019 года тоже получили EMUI 10.1 с Google Mobile Services. Они оснащены 7-нанометровой платформой Kirin 980. Обе модели недавно начали получать обновление программного обеспечения в России.

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Обновлено уже и всё семейство Huawei nova 5. Оно включает шесть смартфонов разных ценовых сегментов. В него входят модели на процессорах Kirin 710, Kirin 810 и Kirin 980. Так, семейство объединяет устройства Huawei nova 5, nova 5 Pro, nova 5i, nova 5i Pro, nova 5z и nova 5T. Сервисов Google нет в nova 5 и nova 5Z.

Серия 6-го поколения тоже получила апдейт. Она состоит из трёх моделей: nova 6 на Kirin 990, nova 6 Pro на Kirin 990 5G и nova 6 SE на Kirin 810. Как вы поняли, Google Mobile Services отсутствуют. Из более скромных смартфонов, для которых уже доступна прошивка EMUI 10.1, отметим Huawei Y7p, Enjoy 10S и Enjoy 10E.

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Huawei MatePad Pro

Что касается планшетных компьютеров, с EMUI 10 на EMUI 10.1 обновились доступные решения серии MediaPad M6. Флагман Huawei MatePad Pro тоже получил свежую версию программного обеспечения.