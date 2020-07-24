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Магазин «Ситилинк» снижает стоимость процессора AMD Ryzen 5 2600 в комплектации OEM до 7590 рублей. По такой цене 6-ядерный чип поколения Pinnacle Ridge с ядрами Zen+ можно купить на странице магазина на AliExpress, применив промокод Tm800.

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Стоимость процессора составляет 8390 рублей. Промокод позволяет сэкономить 800 рублей. Отметим, что доставка выполняется не во все регионы Российской Федерации.

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Процессор был анонсирован в апреле позапрошлого года, а его рекомендованная цена составила 200 долларов. Он имеет шесть ядер с номинальной частотой 3,4 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока. Пиковая частота одного ядра в режиме максимальной нагрузки составляет 3,9 ГГц.

AMD R5 2600 может похвастаться 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и разблокированным множителем. Процессор устанавливается в Socket AM4 и имеет поддержку PCI Express 3.0 x16. CPU может работать с оперативной памятью типа DDR4 с частотой 2933 МГц.

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Требования по теплоотводу составили 65 Вт, а максимальная рабочая температура процессора – 95 Вт. Само изделие изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса FinFET.

Напомним, что Ryzen 5 2600 является предшественником модели Ryzen 5 3600. Последняя была анонсирована в прошлом году на выставке Consumer Electronics Showcase 2019. Сегодня мы уже писали, что в магазине Newegg стоимость процессора может быть снижена до 144 долларов (10 300 рублей) при использовании персонального промокода.