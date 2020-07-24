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На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в прошлом году компания AMD представила настольные процессоры семейства Matisse. Серия Ryzen 3000 включает несколько моделей, одной из которых является 6-ядерный чип Ryzen 5 3600.

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Процессор был оценён в 200 долларов. Сейчас в магазине Newegg его можно купить намного дешевле. Стоимость Ryzen 5 3600X снижена до 160 долларов. Однако, в корзине при оформлении заказа вы можете ввести адрес своей электронной почты, дабы получить промокод, предоставляющий скидку в размере 10% от полной стоимости CPU (16 долларов). Код придёт вам на почту.

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Таким образом, коробочная версия Ryzen 5 3600 обойдётся в 144 доллара или 10 300 рублей. В России, для сравнения, за идентичное решение придётся отдать порядка 15 000 рублей. Например, в магазине «Регард» цена процессора составляет 15 350 рублей. Комплектация OEM там же стоит почти на 1500 рублей дешевле, а минимальная стоимость чипа в России, согласно «Яндекс.Маркет» составляет 12 550 рублей.

Напомним, что Ryzen 5 3600 работает на номинальной частоте 3,6 ГГц и поддерживает технологию многопоточности. Процессор имеет разблокированный множитель, а максимальная частота в расчёте на одно ядро составляет 4,2 ГГц.

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Изделие изготавливается по 7-нанометровой технологии и имеет систему охлаждения Wraith Stealth. Чип поддерживает интерфейс PCI Express 4.0 и оперативную память DDR4-3200. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт, а максимальная температура CPU – 95 градусов. Ryzen 5 3600 устанавливается в сокет AM4.