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Google Pixel 4 XL потерял в цене 25 000 рублей

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Через несколько месяцев компания Google представит смартфоны серии Pixel 5, но, по последним данным, это будут не флагманские решения. По этой причине актуальность текущей серии никуда не денется. Тем более смартфоны четвёртого поколения дешевеют. Например, Google Pixel 4 XL потерял в цене порядка 25 000 рублей.

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В России официально смартфон не продавался и не продаётся сейчас. На «сером» рынке Google Pixel 4 XL в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ энергонезависимой памяти появился по цене 80 000 рублей и 85 000 рублей соответственно в конце прошлого года. Сейчас базовая конфигурация обойдётся примерно в 55 000 рублей. Топовая модификация подешевела почти настолько же – до 62 000 рублей.

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Отметим, что Pixel 4 XL оснащён 6 ГБ оперативной памяти вне зависимости от вместимости встроенного накопителя. Слот для microSD на борту не предусмотрен. 6 ГБ ОЗУ обеспечивают работу 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855. По неизвестным причинам компания решила не использовать разогнанную платформу Snapdragon 855+, хотя однокристальная система дебютировала за много месяцев до премьеры флагмана «корпорации добра».

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Смартфон оснащён OLED панелью с пластиковой подложкой. Она характеризуется разрешением 1440 х 3040 точек, поддержкой расширенного динамического диапазона и диагональю 6,3 дюйма, а частота обновления составляет 90 Гц. В поле над дисплеем установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Там же находятся элементы системы 3D-распознавания лиц, которая является единственным методом биометрической идентификации на фоне отсутствия сканера отпечатков пальцев.

Компания Google долго рассказывала о том, что со всеми задачами в смартфоне может справиться одинарная камера. В Pixel 4 XL она сдвоенная. Разрешение составило 12,2 Мп + 16 Мп. В главном модуле применяется матрица формата 1/2,55 дюйма. 16-мегапиксельный телеобъектив имеет 2-кратный зум. Также имеются система оптической стабилизации и поддержка 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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За питание отвечает аккумулятор на 3700 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу и беспроводной подзарядкой по стандарту Qi. Модель работает на ОС Android 10 из коробки. Сейчас для смартфона доступна вторая публичная бета-версия Android 11, а стабильный вариант «зелёного робота» выйдет уже осенью.

В 2019 году компания отказалась от двухчастной тыльной панели. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Производителем заявлена защита от воды по стандарту IP68. Также стоит отметить стереофонические динамики, чип NFC и Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5. 3,5-миллиметровый аудиовыход в Google Pixel 4 XL отсутствует.
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