Samsung Galaxy S20+ на Snapdragon 865 потерял в цене 25 000 рублей
Компания Samsung только в Европе продаёт смартфоны флагманского уровня с фирменным процессором Exynos. Для других регионов она выпускает модели на чипах от Qualcomm. Этот год не стал исключением. Всё семейство Galaxy S20 в Европе и в России, в частности, получило Exynos 990. Но на «сером» рынке можно без проблем отыскать версию с процессором Qualcomm Snapdragon 865. Например, Samsung Galaxy S20+ на 7-нанометровой однокристальной системе Qualcomm подешевел на 25 000 рублей.
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Модель начала продаваться по цене 85 000 рублей в марте нынешнего года. Сейчас за неё просят чуть менее 60 000 рублей. Для сравнения, версия на Exynos 990 поступила в продажу по рекомендованной цене 89 990 рублей, а сейчас на «сером» рынке стоит порядка 50 000 рублей как минимум. При этом модификация на Snapdragon 865 оборудована 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Вместимость встроенного накопителя в обоих смартфонах составляет 128 ГБ.
Samsung Galaxy S20+ с однокристальной системой от Qualcomm автоматически становится одним из лучших предложений в своей ценовой категории. Конкурирует он с флагманами OnePlus 8, Huawei 40 Pro и Xiaomi Mi 10. Модель оборудована Dynamic AMOLED матрицей формата 3K. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, но только при разрешении FHD+.
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В смартфоне используется фирменная панель Infinity-O с круглой перфорацией вверху по центру для 10-мегапиксельной фронтальной камеры. Корпус получил защиту от воды и пыли. Южнокорейская компания не пожалела 15-20 долларов на получение сертификации IP68. Ультразвуковой биометрический сенсор установлен под плоскостью панели AMOLED.
Тыльная сторона Samsung Galaxy S20+ содержит большую площадку основной камеры, где установлено три оптических модуля, сенсор ToF 3D и светодиодная вспышка. Главная особенность – телеобъектив на 64 Мп. В его основе лежит сенсор формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Это максимальное разрешение для камер такого типа на рынке пока что.
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Главный модуль построен на 1/1,76-дюймовой матрицей с размером пикселя 1,8 мкм. Она имеет оптическую стабилизацию и фокусировку Dual Pixel. Разрешение составляет 12 Мп. В широкоугольном модуле тоже используется 12-мегапиксельный датчик изображения, но размер пикселя равен 1,4 мкм. Снимать ролики можно в 4K UHD с частотой 60 к/сек и в 8K UHD с частотой 24 к/сек. К слову, фронтальная камера тоже получила поддержку 4K UHD с частотой 60 к/сек.
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Питание электроника в смартфоне получает от аккумуляторной батареи на 4500 мА*ч. АКБ имеет 25-ваттную зарядку проводным путём по технологии USB PD 3.0 и 15-ваттную беспроводную по стандарту Qi. Ещё стоит отметить стереозвук, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и NFC. От разъёма для проводной гарнитуры южнокорейская компания решила отказаться. Из прочего выделим поддержку Samsung DeX и программное обеспечение Android 10 в паре с надстройкой One UI 2.1.
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