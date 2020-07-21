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Как и было запланировано, сегодня, 21 июля 2020 года, китайская компания OnePlus представила свой самый дешёвый смартфон за несколько лет. Если быть точнее, то за четыре года, с момента выхода OnePlus 3. Новинка называется OnePlus Nord 5G.

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Сразу отметим, что смартфон должен будет появиться в продаже на российском рынке официально, а вот в США, судя по всему, модель продаваться не будет. В Европе помимо России OnePlus Nord 5G можно будет купить только в странах Европейского Союза. Теперь перейдём к знакомству с самим смартфоном.

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Итак, новинка имеет корпус из металла и стекла Gorilla Glass 5 от Corning. Габариты составили 158,3 х 73,3 х 8,2 мм при массе 184 грамма. На лицевой стороне установлена панель Fluid AMOLED, как в OnePlus 7T. Она имеет размер 6,44 дюйма по диагонали, разрешение FHD+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц.

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Компания пообещала для OnePlus Nord 5G лучшую фронтальную камеру в своей истории. Судить о ней пока рано, но по количеству пикселей и оптических модулей она точно на первом месте. Разрешение главного модуля составляет 32 Мп. В его основе лежит матрица Sony IMX616 формата 1/2,8 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Также спереди установлен 8-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 105 градусов. Ему досталась матрица оптического формата ¼ дюйма. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой до 60 к/сек.

Основная камера в смартфоне весьма скромная. Разрешение главного и широкоугольного модулей составило 48 Мп и 8 Мп соответственно. Также имеются 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки и 5-мегапиксельный датчик изображения для распознавания глубины резкости. Отметим поддержку 4K UHD с частотой 30 к/сек и оптическую стабилизацию изображения.

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Подсистему питания представляет аккумулятор на 4115 мА*ч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки. Мозгом OnePlus Nord 5G является 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 765G от Qualcomm. Чип имеет частоту до 2,4 ГГц и графику Adreno 620, а работает он в тандеме с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.

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Программной прошивкой выступила оболочка OxygenOS 10.5, в основе которой лежит операционная система Android 10. Из остального отметим чип NFC с поддержкой Google Pay, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а также встроенный в дисплей биометрический сенсор. Новинка осталась без слота для microSD, разъёма для наушников, защиты от воды и беспроводной зарядки.

Стоимость OnePlus Nord 5G в модификации 8/128 ГБ составила 399 евро. Версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 499 евро. Покупателям новинка будет предлагаться начиная с 4 августа 2020 года в цветах Blue Marble и Gray Onyx. Отметим, что в Индии смартфон будет стоить от 27 999 рупий (330 евро), а в Великобритании – от 379 фунтов стерлингов (420 евро). Цены для Китая и России пока что не объявлены.

Вместе со смартфоном компания представила полностью беспроводные наушники OnePlus Buds. Модель поступит в продажу 27 июля 2020 года по рекомендованной цене 79 долларов в белой расцветке. Синий и серый цвета появятся в августе.

Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX4. Каждый независимый модуль оборудован 13,4-миллиметровым излучателем. По словам производителя, 10 минут подзарядки обеспечивают 100 минут прослушивания музыки. Общая автономность – составляет 30 часов с учётом кейса ёмкостью 430 мАч.