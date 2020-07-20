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Сегодня мы писали о том, что 11 смартфонов китайской компании Xiaomi, которые были анонсированы в течение 2018 года, получат MIUI 12 в следующем месяце. Как стало известно, в августе новая версия программного обеспечения станет доступна ещё для 14 более новых моделей. Таким образом, всего до конца лета китайская компания намерена обновить сразу 25 устройств.

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Об 11 смартфонах 2018 года вы можете прочитать здесь. В этом же материале кратко расскажем о 14 умных телефонах, которые были выпущены в 2019 и 2020 годах.

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MIUI 12 станет доступна для всего семейства Redmi Note 9. Оно включает четыре модели, каждая из которых была анонсирована минувшей весной. Redmi Note 9 оборудован мобильным процессором MediaTek Helio G85, 13-Мп фронталкой и основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Модель доступна в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ.

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Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S достался чип Snapdragon 720G и практически идентичную основную камеру. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Фронталка в смартфоне 16-мегапиксельная. Девайс поступил в продажу в модификациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

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Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max тоже оснащены 8-нанометровым чипсетом Qualcomm SD720G в паре с 4/6 ГБ оперативки и хранилищем на 64/128 ГБ в зависимости от спецификации. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 16 Мп у версии Pro и 32 Мп у Pro Max.

Недавняя новинка в лице Redmi 9 тоже в августе получит программное обеспечение MIUI 12 с ОС Android 10. Модель несёт на борту 12-нанометровую платформу Helio G85 в паре с 3-6 ГБ ОЗУ. Встроенное хранилище имеет вместимость 32-128 ГБ Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 5Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп.

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Все пять смартфонов объединены тем, что они оснащены аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч. NFC нет только у Redmi Note 9S. Кроме того, они поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 в составе фирменной прошивки MIUI 11.

Xiaomi Mi Note 10 / Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro тоже получат апдейт. Оба смартфона оснащены 108-Мп основной камерой. Версия Pro отличается улучшенной оптикой. Остальных оптических модулей составляет 12 Мп, 8 Мп, 20 Мп и 2 Мп, а фронтальной камеры – 32 Мп.

Смартфоны выделяются изогнутым дисплеем. Аккумулятор имеет ёмкость 5260 мА*ч, а вычислительным центром выступает 8-нанометровый чип Snapdragon 720G. Стандартное издание доступно в модификации 6/128 ГБ. Версия Pro получила вдвое больше постоянной памяти и 8 ГБ ОЗУ.

Модели Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 8A Pro и Redmi 8 получили 12-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 439. Смартфон седьмого поколения оборудован АКБ на 4000 мА*ч, а в остальных устройствах ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Также MIUI 12 выйдет на Redmi 7 с чипсетом Snapdragon 632 и батареей на 4000 мА*ч под капотом.

Redmi Note 8 Pro

Наконец, в августе обещана стабильная версия прошивки MIUI 12 для бестселлеров Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Стандартное издание оснащено 11-нм платформой Snapdragon 665, основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной. Аккумулятор характеризуется вместимостью 4000 мА*ч. Встроенной памяти может быть предусмотрено до 128 ГБ, а оперативной – до 6 ГБ.

Версия Pro комплектуется чипом Helio G90T. Тыльная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевая – 20 Мп. На борту смартфона есть чип NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч. В максимальной конфигурации китайская версия устройства несёт на борту 8 ГБ ОЗУ и хранилище, рассчитанное на 256 ГБ.

Заметим, что все умные телефоны 2019 года выпуска поступили на рынок с предустановленной ОС Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10/11 в зависимости от модели. Кроме того, ОС Android 9.0 Pie из коробки получил Redmi 8A Pro, анонсированный в конце зимы 2020 года.