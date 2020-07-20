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Уже третий месяц компания Xiaomi обновляет свои актуальные смартфоны до свежей версии программного обеспечения. Пока что апдейт преимущественно получили относительно новые модели производителя из Поднебесной. Но сегодня стало известно, что 11 телефонов 2018 года будут обновлены до MIUI 12 уже в следующем месяце.

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Стабильная версия программного обеспечения станет доступна для всего семейства Redmi 6. Оно включает три модели: Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 6 Pro. Последняя, напомним, за пределами Китая продаётся как Xiaomi Mi A2 Lite и работает на операционной системе Android без программной оболочки.

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В Redmi 6 установлен процессор MediaTek Helio P22 в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 32/64 ГБ. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Также стоит отметить 5,45” экран формата HD+ и аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч.

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Redmi 6 / Redmi 6A

Redmi 6A остался без 5-мегапиксельного сенсора в основной камере. Сердцем смартфона выступает чипсет Helio A22. Вместимость накопителя составляет 16/32 ГБ, а ОЗУ может быть предусмотрено 2 ГБ или 3 ГБ в зависимости от комплектации.

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Redmi 6 Pro оснастили 5,84” панелью Full HD+ с вырезом под 5-Мп фронталку. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мА*ч. Под капотом установлен мобильный процессор Snapdragon 625 в паре с 3/4 ГБ ОЗУ. Хранилище имеет вместимость 32/64 ГБ.

Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro тоже получат стабильную прошивку MIUI 12 в следующем месяце. Смартфоны оснащены 5,99” панелями FHD+. Вычислительным центром выступает однокристальный процессор Snapdragon 636 с 3/4/6 ГБ ОЗУ. Объём постоянной памяти составляет 32/64 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 4000 мА*ч.

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Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Pro

В каждой модели установлена основная камера с разрешением 12 Мп + 5 Мп. Redmi Note 5 получил 13-мегапиксельный сенсор фронтальной камеры, а в версии Pro установлена 20-мегапиксельная матрица.

В августе обещан апдейт для Redmi S2 и Redmi Y2. Они оборудованы 5,99-дюймовым дисплеем HD+, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 3/4 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32/64 ГБ и процессором Snapdragon 625. Ёмкость АКБ составляет 3080 мА*ч, а разрешение основной камеры – 12 Мп + 5 Мп.

Ещё один смартфон, который получит стабильную прошивку MIUI 12 к концу лета – Redmi Note 6 Pro. В его оснащение вошли две двойные камеры: основная на 12 Мп + 5 Мп и фронтальная на 20 Мп + 2 Мп. Также отметим 6,26” экран Full HD+, до 64 ГБ встроенной памяти, до 6 ГБ ОЗУ, чип Snapdragon 636 и АКБ на 4000 мА*ч.

Xiaomi Mi 8 Lite

Выйдет MIUI 12 и на Xiaomi Mi 8 Lite с Mi 8 Youth Edition. Смартфоны получили 24-Мп фронталку, аккумулятор ёмкостью 3350 мА*ч, основную камеру с разрешением 12 Мп + 5 Мп и экран диагональю 6,26 дюйма формата FHD+. На борту установлено 4/6 ГБ ОЗУ в паре с накопителем вместимостью 64/128 ГБ. Аппаратная платформа представлена чипом Snapdragon 660.

Наконец, последняя модель, для которой MIUI 12 станет доступна в следующем месяце, называется Pocophone F1. Смартфон оснащён Snapdragon 845 с 8 ГБ ОЗУ в топовой модификации. На борту есть аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, до 256 ГБ энергонезависимой памяти, 20-Мп фронталка и основная камера с разрешением 12 Мп + 5 Мп.



Pocophone F1

Отметим, что 10 из 11 смартфонов получили из коробки операционную систему Android 8.0 или Android 8.1 с оболочкой MIUI 9. Исключением стала лишь модель Redmi Note 5 Pro, которая вышла с предустановленной ОС Android 7.1 Nougat. Для неё и для Redmi Note 5 прошивка MIUI 12 будет построена на ОС Android 9.0 Pie, а для остальных смартфонов – на Android 10.