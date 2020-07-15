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Китайская компания Huawei обновляет смартфоны до новой версии программного обеспечения практически везде, но не в России. Например, флагманам серии Huawei P30 апдейт EMUI 10.1 был обещан ещё в июне, но сейчас выход новой версии оболочки перенесли на конец нынешнего месяца. Тем не менее, китайская компания решила напомнить, какие устройства Huawei и Honor в разных регионах мира уже обновлены до EMUI 10.1 / Magic UI 3.1. Таких девайсов насчиталось более четырёх десятков.

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Производитель обновил уже свыше десяти семейств. EMUI 10.1 получили все флагманские модели начиная с осени 2018 года. Тогда были анонсированы Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Huawei Mate 20 RS Porsche Design. В феврале 2019 года к ним присоединился Huawei Mate 20 X 5G. Все пять флагманов оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 980, но последняя может похвастаться модемом Balong 5000 для обеспечения работы в сетях пятого поколения. В марте 2019 года вышли Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Они тоже оснащены чипсетом Kirin 980, а сети 5G не поддерживают.

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Осенью прошлого года компания выпустила ещё пять смартфонов серии Mate. Новое поколение представлено моделями Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, их версиями 5G и люксовым изданием Huawei Mate 30 RS Porsche Design. Первые два флагмана оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 990, а остальные – Kirin 990 5G с двойным блоком NPU.

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Не забыла китайская компания и о двух сгибаемых смартфонов стоимость более 2000 евро. Huawei Mate X вышел в 2019 году, а Huawei Mate Xs представили несколько месяцев назад. Они оборудованы чипами Kirin 980 и Kirin 990 5G соответственно.

Недорогие смартфоны производителя тоже уже получили EMUI 10.1. Это семейства Huawei nova 6 (три модели) и Huawei nova 5 (пять моделей). Кроме того, апдейт доступен для Huawei Enjoy 10, Huawei Enjoy 10S, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 9X Premium, Honor 20 Youth, Honor 20 Lite, а также для планшетных компьютеров Huawei MatePad Pro и семейства MediaPad M6 (три модели).

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Прошивка Magic UI 3.1 вышла на девять смартфонов, выпускаемых под брендом Honor. Совсем недавно в Европе были обновлены Honor View 20, Honor 20 и Honor 20 Pro. Все три флагмана оснащены однокристальным процессором Kirin 980. Ранее новую версию программного обеспечения получили Honor 20S на Kirin 810, Honor View 30 и Honor View 30 Pro на Kirin 990 5G, Honor Magic 2 на Kirin 980, Honor Play 4T Pro на Kirin 980 и Honor Play 9A с Helio P35 на борту.

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Проверить наличие обновления можно в настройках и в приложении «Поддержка». Производитель отмечает, что для вышеперечисленных смартфонов новая версия оболочки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 доступна в Западной Европе, Северо-Восточной Европе, в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Латинской Америки, а также в Канаде, Японии, Китае и России.