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Флагманы Honor 2019 года начали получать прошивку Magic UI 3.1 с сервисами Google в Европе

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Китайская компания Honor приступила к распространению программного обеспечения Magic UI 3.1 для двух популярных флагманских смартфонов, анонсированных в 2019 году. Речь идёт о Honor 20 и версии Pro. Обе модели вышли весной до введения санкций со стороны США, поэтому могут похвастаться предустановленными сервисами Google с полноценной работой YouTube и Google Pay.

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Напомним, что из-за американских санкций все смартфоны Honor и Huawei с чипами Kirin 810, Kirin 820 5G, Kirin 985 5G, Kirin 990 и Kirin 990 5G не могут выходить с Google Mobile Services (GMS) из коробки. Правда, компания начинает продвигать собственное ПО Huawei Mobile Services, поэтому даже устройства на старых процессорах и платформах MediaTek уже тоже остаются без GMS.

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Honor 20 и Honor 20 Pro были представлены в мае прошлого года, но получили процессор 2018 года Kirin 980, в связи с чем санкций прошли стороной. Обе модели поступили в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой Magic UI 2.1, которая является аналогом EMUI 9.1. Сейчас компания начала распространять обновление для флагманов в Европе. Апдейт приходит «по воздуху» и приносит прошивку Magic UI 3.1, которая построена на базе операционной системы Android 10.

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Размер файла обновления составляет примерно 4,6 ГБ. О выходе апдейта уже сообщили жители Чехии, Франции и Германии. Новая прошивка проходит под номером 10.1.0.230 (C431E9R5P1). Проверить наличие обновления можно в настройках в разделе «Система и обновления» – «Обновление ПО» либо через приложение «Поддержка» в категории Службы».

Напомним, что между Honor 20 и Honor 20 Pro есть много общего. Например, оба флагмана оборудованы 7-нанометровой мобильной платформой Kirin 980 с пиковой частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G76 MP10. В смартфонах используется IPS-панель формата Full HD+ с круглым отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи.

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Сенсор для сканирования отпечатков пальцев находится на тыльной стороне. Из общего ещё отметим интерфейсы Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, USB-C и поддержку 22,5-ваттной проводной зарядки. Разъём для наушников, слот под карту памяти и защита от воды не предусмотрены. Honor 20 Pro несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, тогда как в стандартном издании установлена батарея на 3750 мА*ч, из-за чего модель оказалась на 0,5 мм тоньше – 7,9 мм против 8,4 мм.

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Honor 20 оборудован основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ в зависимости от модификации. В версии Pro есть только 8 ГБ ОЗУ, а основная камера оснащена 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Он заменил 2-мегапиксельную матрицу глубины.

В России оба смартфона продаются официально. Honor 20 в модификации 6/128 ГБ стоит 24 990 рублей, а версия Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ оценивается в 29 990 рублей на момент написания заметки. В обоих случаях компания дарит Bluetooth-наушники Honor Sport за 2990 рублей, защитный бампер за 1490 рублей и спортивный браслет Honor Band 5i или портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч за 2490 рублей.

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