Два дешёвых смартфона Xiaomi 2019 года получили стабильную прошивку MIUI 11 на ОС Android 10
Китайская компания Xiaomi в конце июня выпустила программное обеспечение MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 для хита продаж 2019 года Redmi Note 7. На тот момент обновление приходило исключительно «по воздуху». Сейчас стабильную версию MIUI 11 уже можно скачать и установить либо в режиме Fastboot с персональным компьютером и приложением Mi Flash, либо через встроенный режим восстановления.
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Кроме того, китайская компания выпустила индийскую версию прошивки MIUI 11 на Android 10 для Redmi Note 7S. Её можно установить только через родной Recovery. Все ссылки будут указаны в конце материала в отдельной таблице. Для Redmi Note 7 программное обеспечение проходит под номером MIUI V11.0.2.0.QFGCNXM, а для Redmi Note 7S – MIUI V11.0.2.0.QFGINXM. Отметим, что для каждой модели уже доступна китайская закрытая бета-версия оболочки MIUI 12, которая также построена на базе операционной системы Android 10.
Разницы между двумя смартфонами практически нет. Да, есть ещё версия RN7 с упрощённой основной камерой (12 Мп + 2 Мп), но о ней мы сейчас не говорим. Оба телефона оборудованы культовым процессором среднего класса Qualcomm Snapdragon 660. В своё время это была самая мощная 14-нанометровая однокристальная система среднего сегмента. Она имеет графику Adreno 512 и пиковую тактовою частоту 2,0 ГГц.
Смартфоны оснащён 6,3-дюймовой панелью IPS формата FHD+ с каплеобразным вырезом под 13-мегапиксельную камеру для селфи. Отметим, что сенсор оптического формата 1/3,1 дюйма с размером пикселя 1.12 мкм используется даже в девятом поколении серии. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп и расположена на тыльной стороне вместе с дактилоскопическим сенсором.
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Корпус имеет защиту от брызг, а рамка изготовлена из пластика. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфонах составляет по 4000 мАч. Также отметим 18-ваттную проводную подзарядку по стандарту Qualcomm Quick Charge 4. Модели 2019 года выпуска получили разъём для наушников, радиоприёмник, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, порт USB-C, ИК-излучатель, гибридный слот для карты microSD и остались без чипа NFC.
Redmi Note 7S доступен в модификациях с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной соответственно. Redmi Note 7 также получил конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ и с 6 ГБ ОЗУ при 64 ГБ постоянной памяти.
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Скачать стабильную прошивку MIUI 11 на ОС Android 10
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№
|
Смартфон
|
Версия MIUI
|
Регион
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Скачать
|
Recovery
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Fastboot
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1
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Xiaomi Redmi Note 7S
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V11.0.2.0.QFGINXM
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Индия
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-
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2
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Xiaomi Redmi Note 7
|
V11.0.2.0.QFGCNXM
|
Китай
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