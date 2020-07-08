Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
Компания Xiaomi продолжает выпускать регулярные апдейты программного обеспечения MIUI 12. Бета-версию от 8 июля 2020 года получило 33 смартфона производителя. На самом деле свежая версия прошивки была выпущена на меньшее количество устройств. Но в связи с тем, что некоторые телефоны продаются в разных регионах под разными коммерческими названиями, установить апдейт можно именно на 33 аппарата.
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Поскольку мы имеем дело с китайской версией оболочки, то придётся мириться с отсутствием русского языка и предустановленных сервисов Google. Прошивка нацелена на опытных пользователей и позволяет ознакомиться с основными фишками программного обеспечения до выхода полноценной финальной версии MIUI 12. В версии от 8 июля исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих сборках.
Ссылки на загрузку обновления для установки через Recovery приведены в таблице в конце заметки. 19 смартфонов из 33 были выпущены в 2019 году. Redmi X10 5G и Redmi X10 Pro 5G наряду с POCO X2 были анонсированы в текущем году. Ещё девять смартфонов появились в 2018 году. Это Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi Max 3 и всё семейство Xiaomi Mi 8, которое состоит из четырёх флагманов и двух субфлагманов. К слову, в этом месяце фаблет Mi Max 3 может обзавестись глобальной версией MIUI 12. Об этом мы уже писали сегодня утром.
Закрытая бета-версия MIUI 12 для всех 33 смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Перед установкой апдейта стоит позаботиться о создании резервной копии данных.
|
Скачать MIUI 12 Beta от 8 июля 2020 года
|
#
|
Модель
|
Скачать
|
2018 год
|
1
|
Xiaomi Mi 8
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
3
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
4
|
Xiaomi Mi Max 3
|
5
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
6
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
7
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
8
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
9
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
2019 год
|
10
|
Redmi Note 7 Pro
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
12
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
13
|
Redmi Note 7
|
14
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
15
|
Xiaomi Mi 9T
|
16
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
17
|
Redmi Note 7S
|
18
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
19
|
Redmi K20
|
20
|
Redmi K20 Pro
|
21
|
Redmi Note 8 Pro
|
22
|
Xiaomi Mi CC9
|
23
|
Xiaomi Mi CC9e
|
24
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
25
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
26
|
Xiaomi Mi 9
|
27
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
28
|
Xiaomi Mi Note 10
|
29
|
Redmi K30 5G
|
30
|
Redmi K30 4G
|
2020 год
|
31
|
Redmi 10X 5G
|
32
|
Redmi 10X Pro 5G
|
33
|
POCO X2
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