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Компания Xiaomi продолжает выпускать регулярные апдейты программного обеспечения MIUI 12. Бета-версию от 8 июля 2020 года получило 33 смартфона производителя. На самом деле свежая версия прошивки была выпущена на меньшее количество устройств. Но в связи с тем, что некоторые телефоны продаются в разных регионах под разными коммерческими названиями, установить апдейт можно именно на 33 аппарата.

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Поскольку мы имеем дело с китайской версией оболочки, то придётся мириться с отсутствием русского языка и предустановленных сервисов Google. Прошивка нацелена на опытных пользователей и позволяет ознакомиться с основными фишками программного обеспечения до выхода полноценной финальной версии MIUI 12. В версии от 8 июля исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих сборках.

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Ссылки на загрузку обновления для установки через Recovery приведены в таблице в конце заметки. 19 смартфонов из 33 были выпущены в 2019 году. Redmi X10 5G и Redmi X10 Pro 5G наряду с POCO X2 были анонсированы в текущем году. Ещё девять смартфонов появились в 2018 году. Это Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi Max 3 и всё семейство Xiaomi Mi 8, которое состоит из четырёх флагманов и двух субфлагманов. К слову, в этом месяце фаблет Mi Max 3 может обзавестись глобальной версией MIUI 12. Об этом мы уже писали сегодня утром.

Закрытая бета-версия MIUI 12 для всех 33 смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Перед установкой апдейта стоит позаботиться о создании резервной копии данных.