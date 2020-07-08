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Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi

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Компания Xiaomi продолжает выпускать регулярные апдейты программного обеспечения MIUI 12. Бета-версию от 8 июля 2020 года получило 33 смартфона производителя. На самом деле свежая версия прошивки была выпущена на меньшее количество устройств. Но в связи с тем, что некоторые телефоны продаются в разных регионах под разными коммерческими названиями, установить апдейт можно именно на 33 аппарата.

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Поскольку мы имеем дело с китайской версией оболочки, то придётся мириться с отсутствием русского языка и предустановленных сервисов Google. Прошивка нацелена на опытных пользователей и позволяет ознакомиться с основными фишками программного обеспечения до выхода полноценной финальной версии MIUI 12. В версии от 8 июля исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих сборках.

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Ссылки на загрузку обновления для установки через Recovery приведены в таблице в конце заметки. 19 смартфонов из 33 были выпущены в 2019 году. Redmi X10 5G и Redmi X10 Pro 5G наряду с POCO X2 были анонсированы в текущем году. Ещё девять смартфонов появились в 2018 году. Это Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi Max 3 и всё семейство Xiaomi Mi 8, которое состоит из четырёх флагманов и двух субфлагманов. К слову, в этом месяце фаблет Mi Max 3 может обзавестись глобальной версией MIUI 12. Об этом мы уже писали сегодня утром.

Закрытая бета-версия MIUI 12 для всех 33 смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Перед установкой апдейта стоит позаботиться о создании резервной копии данных.

Скачать MIUI 12 Beta от 8 июля 2020 года
#
Модель
Скачать
2018 год
1
Xiaomi Mi 8
2
Xiaomi Mi 8 Pro
3
Xiaomi Mi 8 UD
4
Xiaomi Mi Max 3
5
Xiaomi Mi MIX 3
6
Xiaomi Mi 8 Lite
7
Xiaomi Mi MIX 2S
8
Xiaomi Mi 8 SE
9
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
2019 год
10
Redmi Note 7 Pro
11
Xiaomi Mi CC9 Meitu
12
Xiaomi Mi CC9 Pro
13
Redmi Note 7
14
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
15
Xiaomi Mi 9T
16
Xiaomi Mi 9T Pro
17
Redmi Note 7S
18
Xiaomi Mi 9 SE
19
Redmi K20
20
Redmi K20 Pro
21
Redmi Note 8 Pro
22
Xiaomi Mi CC9
23
Xiaomi Mi CC9e
24
Xiaomi Mi Note 10 Pro
25
Xiaomi Mi 9 Lite
26
Xiaomi Mi 9
27
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
28
Xiaomi Mi Note 10
29
Redmi K30 5G
30
Redmi K30 4G
2020 год
31
Redmi 10X 5G
32
Redmi 10X Pro 5G
33
POCO X2
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