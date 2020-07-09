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Компания Realme в середине мая нынешнего года представила в России смартфон Realme 6 Pro. Это один самых доступных телефонов с 90-Гц дисплеем. Спустя почти два месяца с момента старта продаж модель потеряла в цене примерно 20%.

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В России Realme 6 Pro вышел в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Это топовая конфигурация, которая была оценена в 24 990 рублей, но первые покупатели могли приобрести новинку на 3000 рублей дешевле. Сейчас рекомендованная стоимость смартфона составляет от 22 000 рублей до тех же 24 990 рублей в зависимости от магазина. Например, в «Ситилинк» модель обойдётся в 22 990 рублей, а владельцам клубной карты удастся сэкономить ещё 500 рублей.

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Но на AliExpress русскую версию можно купить заметно дешевле. В магазине realme Official Store цена базового комплекта без дополнительных наушников и/или защитной плёнки составляет примерно 19 840 рублей. Однако, с купонами и промо-кодом PLUS1200 стоимость смартфона можно снизить примерно до 18 500 рублей. Отметим, что доступна модель только в белой расцветке корпуса.

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Realme 6 Pro – первый в мире смартфон на 8-нанометровом процессоре Snapdragon 720G, поскольку мировая премьера модели состоялась за два месяца до российского дебюта, 6 марта. Несмотря на название, он оказался немного производительнее однокристальной системы Snapdragon 730G. Пиковая частота нового CPU составляет 2,3 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 618. Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с 30-ваттной проводной подзарядкой по технологии VOOC 4.0.

Дисплей LCD имеет размер 6,6 дюйма по диагонали и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Разрешение составляет 1080 х 2400 точек. В левом верхнем углу есть овальное отверстие для сдвоенной фронтальной камеры разрешением 16 Мп + 8 Мп. Широкоугольный модуль имеет угол обзора 105 градусов.

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Realme 6 Pro выделяется и основной камерой. Она оказалась универсальной, поскольку получила и широкоугольный модуль, и телеобъектив с 2-кратным зумом. В этом ценовом сегменте такая комбинация практически не встречается. Разрешение составило соответственно 8 Мп и 12 Мп. Главный модуль построен на 64-мегапиксельном сенсоре оптического формата 1/1,72 дюйма и имеет фазовый автофокус. К слову, фазовая автофокусировка есть и в телеобъективе. Четвёртый компонент – макросенсор на 2 Мп.

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Мартовская новинка имеет пластиковую рамку и стеклянные панели. Биометрический сенсор находится сбоку. В арсенал вошли чип NFC, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi 5, порт USB-C, гнездо под наушники, отдельный слот для microSD и модуль GPS. Смартфон работает на ОС Android 10 с прошивкой Realme UI 1.0. Вскоре должна для него стать доступна новая версия программного обеспечения, Realme UI 2.0.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Судя по цене, главным конкурентом для Realme 6 Pro является Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Он также оснащён NFC, 64-Мп камерой, 128 ГБ постоянной памяти и процессором Snapdragon 720G. Сильными сторонами смартфона являются металлический каркас и аккумулятор на 5020 мАч. Но при этом модель имеет только 6 ГБ ОЗУ, 60-Гц дисплей, а также не может похвастаться телеобъективом и широкоугольной фронтальной камерой. На старте продаж рекомендованная стоимость смартфона составила 23 990 рублей. Сейчас она снижена на 2000 рублей в некоторых магазинах, а «серую» версию можно купить по цене от 17 800 рублей.