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Ещё в конце июня компания Xiaomi начала выпускать программное обеспечение MIUI 12 для нескольких смартфонов за пределами Китая. Так, 23 июня европейская стабильная версия прошивки стала доступна для флагмана 2019 года Xiaomi Mi 9. Теперь же китайская компания официально объявила о выходе стабильной глобальной версии оболочки для данной модели. Она проходит под номером MIUI 12.0.1.0.QFAMIXM.

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По словам производителя, все смартфоны должны весьма оперативно получит апдейт «по воздуху». Проверить наличие обновления всего можно через настройки. Для тех, кто не хочет ждать, предусмотрено две ссылки, по которым можно скачать стабильную глобальную MIUI 12 для установки либо через встроенный режим восстановления, либо через режим Fastboot с помощью персонального компьютера и приложения Mi Flash. Размер файла составляет 2,4 ГБ и 3,0 ГБ соответственно. Ссылки на скачивание будут добавлены в конце заметки.

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О всех новшествах, доступных в MIUI 12 мы уже писали неоднократно. Это и анимированные иконки, и так называемые «Суперобои», и плавающие окна. Прошивка повышает конфиденциальность данных, добавляет больше системных звуков и меняет графический интерфейс оболочки. Также доработан ночной режим. Теперь он совместим со сторонними приложениями, изображения отображаются в тёмных тонах, а контрастность снижается в условиях плохого освещения для защиты глаз.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9 – это первый смартфон китайской компании с 7-нанометровым процессором Snapdragon 855. Модель была анонсирована в Китае 20 февраля 2019 года и поступила в продажу в модификациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 445 долларов и 490 долларов соответственно. 24 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне производитель представил европейскую версию флагмана. Она начала продаваться в модификациях 6/64 ГБ по цене 449 евро и 6/128 ГБ за 499 евро.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп. На момент премьеры она показала лучший результат по части видеосъёмки в DxOMark, не имея при этом оптической стабилизации изображения. Это в очередной раз поставило под сомнение объективность французской лаборатории. Фронтальная камера получила сенсор на 20 Мп.

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Xiaomi Mi 9 оборудован 6,39-дюймовой панелью OLED с интегрированным сенсором для считывания отпечатков пальцев. Ёмкость комплектного аккумулятора в смартфоне составила 3300 мАч. Флагман 2019 года стал первым телефоном компании, ориентированным на широкого потребителя, который получил поддержку 20-ваттной беспроводной зарядки. Мощность проводной подзарядки составила 27 Вт.

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В устройстве нет разъёма для наушников, слота под карту памяти, стереодинамиков и защиты от воды по стандартам IP. При этом модель оборудована USB-C, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, модуль GPS, чипом NFC и может снимать видео в формате 4K UHD с частотой до 60 к/сек. Из остального отметим стекло Gorilla Glass 6 и операционную систему Android 10. Напомним, из коробки смартфон получил ОС Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Скачать MIUI 12: встроенный Recovery | Fastboot