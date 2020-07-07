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В мае 2019 года власти США ввели против компании Huawei санкции в связи с подозрением в шпионаже для правительства Китая. Но несмотря на это, в течение года было выдано несколько временных лицензий, которые позволили Huawei сотрудничать с американскими фирмами. В связи с этим появились слухи о том, что рано или поздно ситуация наладится. Однако, ничего подобного не случилось, а на днях и вовсе Соединённые Штаты признали Huawei вместе с ZTE Corp угрозой национальной безопасности страны.

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До середины сентября нынешнего года тайваньская компания TSMC ещё будет производить чипсеты Kirin для смартфонов Huawei и Honor, но затем сотрудничеству придёт конец. Кроме того, стало известно, что Франция и Великобритания станут первыми крупными экономиками Европы, которые готовы будут отказаться от оборудования Huawei для инфраструктуры 5G.

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Французские власти не намерены полностью отказываться от решений китайской компании. Но всё же правительство планирует начать стимулировать национальные компании, чтобы те отказались от оборудования Huawei. Об этом сообщил Гийом Пуар, глава Национальной службы защиты информации. Оператор сотовой связи Orange уже выбрал конкурентов Huawei в лице Nokia и Ericsson.

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То же самое намерена сделать и Великобритания. Президент Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил о планах поэтапного прекращения применения оборудования Huawei в британской инфраструктуре 5G. Великобритания в отличие от США не обвиняет китайскую компанию в шпионаже. Но правительство уверено, что оборудование Huawei может стать уязвимым после отказа от американских технологий.