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В мае прошлого года США ввели санкции против Huawei. Эта история до сих пор находится на слуху у многих. Если коротко, китайская компания лишилась американских технологий и комплектующих, а Соединённые Штаты пытаются заставить партнёров отказаться от сотрудничества с Huawei. Например, тайваньская компания TSCM уже объявила о том, что с середины сентября 2020 года она прекращает производство мобильных процессоров Kirin, которые используются в смартфонах Huawei и Honor.

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В течение 2019 года китайский технологический гигант получил несколько временных лицензий, которые сделали возможным сотрудничество между ним и американскими фирмами. В мае нынешнего года истёк срок действия последней такой лицензии, и Белый дом решил его не продлевать.

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По иному сценарию, но с похожим итогом развивались отношения между Соединёнными Штатами и компанией ZTE Corp. Всё началось в 2017 году, когда американские власти обвинили китайскую корпорацию в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. Тогда правительство США заявило, что ZTE поставляла этим двум государствам устройства, которые были изготовлены с применением американских компонентов и технологий.

Позже США оштрафовали ZTE приблизительно на 1 млрд долларов. Китайский гигант не стал усугублять ситуацию и признал всё. Компания выплатила штраф и в середине лета 2018 года издание Washington Post заявило о снятии санкций. Однако, в конце осени прошлого года она была внесена в перечень фирм, которые могут представлять угрозу нацбезопасности, а вчера, 30 июня, Федеральная комиссия по связи США официально признала и Huawei, и ZTE угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщил ресурс TechCrunch.

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Аджит Пай, председатель американского регуляторного органа, заявил о весомости предоставленных доказательств, которые повлияли на принятие такого решения. По его словам, китайские компании работают в рамках китайского законодательства, которое может обязывать их сотрудничать с разведкой КНР. Также председатель FCC отметил, что регулятор не может позволить компартии Китайской Народной Республики применять сетевые уязвимости, чтобы поставить под угрозу инфраструктуру связи Соединённых Штатов.

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Решение Федеральная комиссия по связи США уже вступило в силу, но пока что не совсем понятно, что оно изменит на практике, поскольку все запреты действовали и без него. Возможно, оно просто задекларировало официальную позицию государства либо является бюрократической необходимостью, прежде чем американские власти перейдут к следующим шагам в рамках торговой войны с Китаем. Вместе с тем Комиссар FCC Джеффри Старкс подчеркнул необходимость замены оборудования ZTE и Huawei, которое сейчас установлено на территории США.

В завершение добавим, что следующий удар может быть нанесён по компании DJI. Ведущий производитель дронов, который контролирует более 70% рынка потребительских квадрокоптеров, тоже находится под санкциями, но пока что может продавать беспилотники в США. Однако, государственным структурам запрещено использовать дроны DJI, за исключением тех случаев, когда БПЛА могут оказать помощью в спасении жизней.

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Ещё в мае нынешнего года было объявлено о том, что DJI проиграла патентный спор. Крупную победу одержал производитель Autel Robotics USA в Комиссии по международной торговле США, в связи с чем продажа некоторых беспилотных летательных средств на территории Соединённых Штатов может быть запрещена. Речь идёт о квадрокоптерах DJI Mavic Prom Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, Spark и Mavic Air, а также о представителях серий DJI Phantom 4 и DJI Inspire. Напомним, что почти всё семейство Phantom 4 уже снято с производства наряду с Inspire 1.