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В этом году компания AMD должна представить настольные гибридные процессоры серии Ryzen PRO 4000. Семейство Pro будет включать три модели: Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G. Сегодня в Сети появились предполагаемые цены будущих новинок.

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Отмечается, что стоимость взята из магазина Ingram Micro. Так, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 PRO 4750G будет стоить чуть более 300 долларов. Его пиковая частота составит 4,4 ГГц, а объём кэш-памяти третьего уровня – 12 МБ.

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6-ядерная 12-поточная модель Ryzen 5 PRO 4650G обойдётся почти в 205 долларов. Она получит 11 МБ кэш-памяти третьего уровня, а пиковая частота в режиме максимальной однопоточной нагрузки составит 4,3 ГГц.

Наконец, стоимость Ryzen 3 PRO 4350G будет составлять чуть более 140 долларов. Младшая модель представляет собой 4-ядерное 8-поточное решение с пиковой тактовой частотой 4,1 ГГц и 6 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Как видим, все три APU поддерживают технологию многопоточности. Также из общего отметим 7-нанометровый технологический процесс и величину отвода тепловой мощности на уровне 65 Вт.

Учитывая то, что дистрибьютор Ingram Micro продаёт процессор Ryzen 7 3700X примерно на 18 долларов дешевле его рекомендованной цены (329 долларов), предполагается, что рекомендованная стоимость Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G окажется чуть выше указанной в материале. Другими словами, процессоры могут быть оценены примерно в 320 долларов, 225 долларов и 160 долларов соответственно.