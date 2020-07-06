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В ассортименте компании Xiaomi есть линейка смартфонов Redmi Note, представители которой пользуются самой большой популярностью на рынке. Например, в 2017 году было продано более 15 млн смартфонов Redmi Note 7, а общие продажи всего семейства, которое также включает Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro, составили 30 млн единиц за три квартала. В начале 2020 года самым популярным решением является Redmi Note 8, а суммарные продажи серии за 8 месяцев пересекли отметку 30 млн единиц.

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В конце марта компания Xiaomi выпустила на рынок девятое поколение линейки Redmi Note. Стандартное издание появилось лишь в конце весны и стало преемником модели Redmi Note 8T. Рекомендованная стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти составила 229 евро или примерно 260 долларов. Спустя несколько месяцев с начала продаж цена топовой конфигурации Xiaomi Redmi Note 9 упала примерно на 115 долларов.

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Сейчас в магазине DHgate модель можно купить за 146 долларов с учётом купона для новых пользователей. Для сравнения, в России на момент написания материала, согласно «Яндекс.Маркет», цена смартфона в модификации 4/128 ГБ стартует с отметки 12 650 рублей (175 долларов), а рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей (265 долларов).

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Модель нового поколения у предшественника кое-что позаимствовала. Она сохранила чип NFC для бесконтактной оплаты, тыльный сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, разъём для проводных наушников, пластиковый каркас со стеклом Gorilla Glass 5 производства Corning, а также порт USB-C, 13-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Под капотом Redmi Note 9 установлен мобильный процессор Helio G85. Однокристальная система американской компании MediaTek оснащена ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. За графику отвечает GPU ARM Mali-G52 MC2. Само изделие изготовлено по нормам 12-нанометровой технологии.

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Дисплей по сравнению с Redmi Note 8T увеличился с 6,3 дюйма до 6,53 дюйма в размере по диагонали, а каплевидный вырез уступил место небольшому отверстию слева вверху. Разрешение не изменилось – Full HD+. Также стоит отметить, что с лицевой части пропала надпись Redmi, а вертикальную площадку основной камеры заменили на матрицу 2x2. Ёмкость аккумулятора выросла более чем на 25% и составила 5020 мАч.