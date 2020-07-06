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Китайский технологический гигант Xiaomi приступил к тестированию MIUI 12 на двух самых популярных умных телефонах минувшего года. Речь идёт о моделях среднебюджетного класса Redmi Note 8 и Redmi Note 7, которые вышли в конце августа и начале января соответственно.

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Несмотря на то, что именно эти смартфоны продавались лучше других устройств китайской компании, даже по общим продажам они уступают лидеру iPhone Xr. Apple продала более 46 млн экземпляров «бюджетного» флагмана в течение 12 месяцев прошлого года.

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Но как бы там ни было, Redmi Note 7 и Redmi Note 8 в обозримом будущем могут получить стабильную глобальную версию MIUI 12. Проприетарная надстройка в Поднебесной дебютировала в конце апреля нынешнего года, а ещё через три недели состоялся анонс глобальной версии прошивки. Её уже успели получить Redmi Note 8 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro.

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Недавно мы писали о том, что Redmi Note 8 может получить апдейт в июле или в августе нынешнего года. Сегодня компания официально объявила о старте тестирования стабильной версии программного обеспечения. Что касается Redmi Note 7, он принимал участие в пилотной программе тестирования MIUI 12 Global, поэтому модель позапрошлого поколения может быть обновлена уже в ближайшие дни.

Добавим, что Redmi Note 8 и Redmi Note 7 несильно отличаются, хоть и были анонсированы с интервалом в три квартала. Оба девайса спрятаны в корпус, изготовленный из пластика, с панелями Gorilla Glass предпоследнего поколения производства компании Corning. Спереди установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+ диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под 13-мегапиксельный оптический селфи-модуль. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, а подзарядки проводным путём – 18 Вт.

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В Redmi Note 8 установлена 11-нанометровая SoC Qualcomm SD665 с графическим ядром Adreno 610 и пиковой частотой CPU 2,0 ГГц. Разрешение главной камеры – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В Redmi Note 7 применяется 14-нанометровый мобильный чипсет Qualcomm SD660 с контроллером Adreno 512 и частотой 2,2 ГГц. В более старой модели задействована основная камера с разрешением 48 Мп + 5 Мп.

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Оба смартфона остались без модуля с поддержкой Near-field Communication и получили из коробки ОС Android 9.0 Pie с программной надстройкой MIUI 10. Также из общего можно отметить выход под проводную гарнитуру, разъём USB Type-C для подзарядки и синхронизации с ПК и Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц).

И в завершение добавим, что Redmi Note 8 имеет весьма ограниченную географию продаж, если мы говорим об официальном рынке. Смартфон продаётся официально преимущественно в Юго-Восточной Азии и в нескольких странах Восточной Европы. Российская Федерация в их список не входит. Для большинства стран компания предусмотрела модель Redmi Note 8T с поддержкой NFC. Когда ждать стабильную глобальную версию MIUI 12 для неё, пока что сказать сложно.