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Китайская компания Huawei решила выпустить большое обновление программного обеспечения EMUI 9.1 для трёх флагманских смартфонов 2016 года выпуска. Все три модели устройства представляют семейство Huawei Mate 9. В него входят стандартная модель, версия Pro и премиальное издание Porsche Design.

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Обновление программного обеспечение проходит под номером EMUI 9.1.0.228. Размер файла составляет чуть более 3,2 ГБ. Апдейт приходит «по воздуху» и построен на базе операционной системы Android 9.0. Напомним, что из коробки все три смартфона получили прошивку EMUI 5 с ОС Android 7.0 Nougat в основе.

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Согласно списку изменений, обновление приносит умный режим зарядки, который отвечает за продление срока службы аккумулятора. Также апдейт добавляет поддержку режима Screen Sharing, благодаря которому пользователь может поделиться происходящим на экране с собеседником во время видеозвонков, и патч безопасности операционной системы за май 2020 года.

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Huawei Mate 9 Pro практически не отличается от издания Porsche Design. Обе модели оборудованы 5,5-дюймовой панелью OLED формата Quad HD с разрешением 1440 х 2560 точек. Дисплей выделяется изогнутыми боковыми гранями. Внизу лицевой панели установлена кнопка «Домой» с интегрированным дактилоскопическим сенсором.

Версия Pro имеет 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной соответственно. Huawei Mate 9 Porsche Design предлагается только в одной конфигурации – с 6 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ. Слот под microSD не предусмотрено. Объёмы памяти – единственное отличие между двумя моделями.

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Huawei Mate 9 оборудован 5,9-дюймовой панелью IPS формата Full HD+. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. Флагман 2016 года несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти, в то время как накопитель рассчитан на хранение 64 ГБ данных. Дактилоскопический сенсор установлен на тыльной стороне.

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Все три смартфона оборудованы 16-нанометровым мобильным процессором Kirin 960 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71 MP8. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а основная – 12 Мп + 20 Мп. Также из общего отметим чип NFC, разъём для проводных наушников, стереодинамики, инфракрасный излучатель и USB-C.

В завершение добавим, что семейство Huawei Mate 9 включает ещё и версию Lite. Это первая доступная модель компании, которая оборудована сдвоенной основной камерой. Увы, для неё обновление программного обеспечения выпущено не было. Смартфон получил операционную систему Android 6.0, оболочку EMUI 4.1 и мобильный процессор Kirin 665. На некоторых рынках модель продаётся как Honor 6X и Huawei GR5 2017.