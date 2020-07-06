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Samsung Galaxy S20+ подешевел на 41 000 рублей – флагман 2020 года со 120-Гц 3K-дисплеем по самой низкой цене с начала продаж

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Samsung Galaxy S20+ продолжает дешеветь в России. Он поступил в продажу по цене 89 990 рублей в марте нынешнего года. За несколько месяцев стоимость флагмана упала почти в два раза.

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Сейчас в России смартфон подешевел примерно на 41 000 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет» флагманская модель 2020 года обойдётся менее чем в 49 000 рублей. За эти деньги она предлагает 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище, рассчитанное на 128 ГБ информации с возможностью расширения картой microSD.

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Ключевой минус смартфона заключается в наличии 7-нанометрового мобильного процессора Exynos 990 с пиковой частотой кастомных ядер Mongoose M5 2,73 ГГц. За графику отвечает 11-ядерный GPU Mali-G77. Однокристальная система нового поколения оказалась намного медленнее чипсета, Snapdragon 865, с которым Galaxy S20+ продаётся за пределами Европы. Кроме того, в некоторых тестах новый CPU уступил даже прошлогодней однокристальной системе Exynos 9820, который выполняется по 8-нанометровой технологии и дебютировала в европейских версиях семейства Galaxy S10.

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Зато Samsung Galaxy S20+ может похвастаться 64-мегапиксельным телеобъективом. Это самое высокое разрешение телефотомодуля на рынке. В его основе лежит матрица оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 1,1 мкм. Разрешение главного и широкоугольного модулей составило по 12 Мп. Флагман производителя из Сувона получил поддержку записи видео в 8K с частотой 24 FPS. Отметим, что главный модуль и телеобъектив поддерживают оптическую стабилизации, а в широкоугольной камере задействована технология Super Steady Video.

Разрешение фронталки составляет 10 Мп. Она построен на базе матрицы оптического формата 1/3,2 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм. Видео можно снимать в 4K с частотой до 60 к/сек. Одной из особенностей фронтальной камеры смартфона является фазовая автофокусировка Dual Pixel.

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Корпус Samsung Galaxy S20+ представляет собой типичный «бутерброд» со стеклянными панелями Gorilla Glass последнего поколения спереди и сзади, между которыми установлена алюминиевая рамка. На лицевой части смартфона обосновался дисплей Dynamic AMOLED формата 3K с разрешением 3200 х 1440 пикселей. Экран поддерживает стандарт HDR10+, а частота обновления составляет 120 Гц. Правда, только в формате Full HD+. При повышении разрешения до Quad HD+ частоту кадров придётся снизить до 60 Гц.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. Батарея поддерживает и проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет соответственно 25 Вт и 15 Вт. Флагман работает на операционной системе Android 10 с проприетарной надстройкой One UI 2.1. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. В арсенал смартфона вошли стереодинамики, двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, чип NFC с поддержкой Samsung Pay и Google Pay, а также Bluetooth 5 и FM-радио. Модель Galaxy S20+ поддерживает режим Samsung DeX и не имеет разъёма для наушников.

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у меня тоже 3к дисплей - сразу вырубил. 1 нехрена не дает 2 пожирает батарейку
Samsung Galaxy S20+ подешевел на 41 000 рублей – флагман 2020 года со 120-Гц 3K-дисплеем по самой низкой цене с начала продаж
ZrZ
14:02
Будет ли в данных камнях... HBM? Хотя бы в количестве одной стопки. Или GPU? Чарли-то писал про 15 чиплетов в Милане.
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