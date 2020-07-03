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Два дня назад появилась информация о том, что один из бестселлеров китайской компании Xiaomi получит стабильную прошивку MIUI 12 лишь через несколько месяцев. Речь идёт о Redmi Note 8T, самом доступном смартфоне производителя с чипом NFC на борту. А вот его версия без модуля NFC может обзавестись новейшей прошивкой уже в течение нынешнего месяца.

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Представители компании заявили, что глобальная MIUI 12 может выйти на Redmi Note 8 в июле 2020 года, но при этом они не исключают старт распространения апдейта в августе. Многих пользователей должно порадовать, что в основе стабильной прошивки будет лежать операционная система Android 10. Китайская версия оболочки должна появиться в середине текущего месяца.

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Напомним, что Redmi Note 8 является копией Redmi Note 8T, но не имеет чипа NFC. Модель без NFC в первую очередь ориентирована на китайский рынок, но и за пределами Поднебесной она тоже продаётся в некоторых странах официально. Россия в их список не входит.

Redmi Note 8 несёт на борту 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. Оперативной памяти под капотом установлено от 3 ГБ до 6 ГБ, а встроенное хранилище рассчитано на 32-128 ГБ данных в зависимости от модификации.

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Стоимость глобальной версии смартфона на онлайн-площадке AliExpress составляет от 10 000 рублей. В России «серая» версия устройства стоит примерно столько же. Правда, и за Redmi Note 8T с NFC нужно отдать ненамного больше.

Аккумуляторная батарея характеризуется ёмкостью 4000 мАч и может похвастаться 18-ваттной проводной зарядкой через USB-C. На тыльной панели расположились биометрический сканер и основная камера, а спереди – дисплей IPS с каплевидным вырезом под фронтальный оптический модуль. Смартфон 2019 года имеет гнездо для гарнитуры и слот под карту microSD.

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Основная камера представлена квартетом модулей с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Во фронталке используется 13-мегапиксельная матрица. Дисплей основан на жидкокристаллической панели формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,3 дюйма.