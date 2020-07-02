OnePlus анонсировала бюджетные телевизоры на Android TV по цене от 175 долларов
Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила в рамках серии Mi TV Master свой первый телевизор на базе панели OLED. Новинку оценили в 1850 долларов. Китайский производитель OnePlus представил сразу три новых телевизора, правда, намного дешевле. Например, самая доступная модель стоит более чем в 10 раз дешевле, а самая дорогая оказалась втрое дешевле.
реклама
Линейка представлена новинками TV 55U1, TV43Y1 и TV32Y1. Как всегда, в названии телевизора указан размер экрана по диагонали. Старт продаж запланирован на 5 июля 2020 года.
OnePlus TV 55U1 оборудован 55-дюймовой LED-панелью формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 точек. По словам производителя, дисплей охватывает 93% цветового пространства DCI-P3, чем не могут похвастаться конкуренты по ценовому сегменту.
Новинка поддерживает стандарт HDR, включая HDR10 и HDR10+. За повышение качества изображения отвечает фирменная разработка Gamma Engine, которая работает в паре с технологией динамической компенсации качества.
реклама
Звук обеспечивает пара динамиков и два твиттера, суммарная мощность которых составляет 30 Вт. За объёмное звучание в телевизоре отвечают технологии Dolby Atmos, DTS-HD и Dolby Audio. Также отметим поддержку Miracast и Chromecast.
43-дюймовая панель OnePlus TV43Y1 получила Full HD экран. Разрешение 32-дюймового OnePlus TV32Y1 составляет 1366 х 768 пикселей. Обе модели могут похвастаться 93-процентным охватом цветового диапазона DCI-P3.
реклама
Телевизоры не имеют поддержки расширенного динамического диапазона, но алгоритм Gamma Engine никуда не делся. Суммарная мощность двух динамиков составляет 20 Вт.
Все три новинки получили операционную систему Android TV с фирменной программной оболочкой, которая называется OxygenOS Play. Управлять моделями можно через приложение OnePlus Connect. С его помощью пользователь может искать контент, вводить текст и выполнять другие действия через смартфон, а не пультом дистанционного управления. Интерфейсы включают Bluetooth, Wi-Fi, оптический аудиовыход, три разъёма HDMI и пару USB Type-A.
реклама
Стоимость 55-дюймового телевизора OnePlus TV 55U1 составила 670 долларов. 32-дюймовая и 43-дюймовая модели обойдутся в 175 долларов и 310 долларов соответственно. Больше изображений можете увидеть ниже.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила