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Китайская компания анонсировала серию телевизоров Mi TV Master Series, в рамках которой она будет выпускать модели, оснащённые экранами OLED. Пока что линейка включает только одну новинку.

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Xiaomi Mi TV Master оборудован 65-дюймовой панелью на органических светодиодах, которая имеет разрешение 3840 х 2160 точек, соответствующее формату 4K Ultra HD. Частота обновления изображения составляет 120 Гц. По словам китайского производителя, дисплей занял почти 99% фронтальной части корпуса устройства.

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Панель охватывает 98,5% цветового пространства DCI/P3, а яркость чёрного цвета близка к 0 нит. Из прочего отметим поддержку Dolby Vision, технологию динамической компенсации качества изображения и DC Dimming для снижения мерцания матрицы OLED.

В рамках рекламной кампании делался акцент на работе с игровыми консолями Sony и Microsoft нового поколения. Для этого в телевизоре предусмотрен разъём HDMI 2.1. Ранее говорилось о некоем игровом режиме, но что он собой представляет, так и не было рассказано.

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Сердцем Xiaomi Mi TV Master стала однокристальная система MediaTek MTK6950. Мобильный процессор получил четыре ядра Cortex-A73 с частотой 1,4 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G52 MC1. Непривычно для себя китайская компания не стала упоминать об объёмах оперативной памяти и встроенного накопителя.

Акустическая система представлена девятью динамиками, суммарная мощность которых составляет 65 Вт. Список интерфейсов включает разъём RJ-45, три порта HDMI и два USB Type-A. Из остального отметим операционную систему Android TV и пульт дистанционного управления с NFC и Bluetooth.

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65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Master начнёт продаваться в Китае уже завтра. Ранее была информация, что он окажется в пять раз дороже по сравнению LCD-решениями такого же размера. Однако новинка получилась не такой дорогой. Её стоимость составила 1850 долларов.