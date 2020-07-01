Цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro упала ниже 160 долларов на AliExpress
Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала первый в мире смартфон с 64-Мп основной камерой и чипсетом Helio G90T. Модель называется Redmi Note 8 Pro. Сейчас она стремительно дорожает ввиду выхода смартфонов нового поколения, дабы не составлять им конкуренцию.
реклама
Однако на AliExpress можно найти несколько интересных предложений. Увы, мы говорим о версии для китайского рынка. Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ составляет менее 164 долларов. Промо-код ENJOYAEPLUS позволяет сэкономить ещё чуть более 5 долларов. Таким образом, базовая модификация обойдётся примерно в 158 долларов. Немного дороже стоит версия с русским языком, но под вопросом находится работоспособность технологии Google Pay.
На AliExpress Redmi Note 8 Pro купить можно и конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Цена китайской версии составляет примерно 185 долларов. Если вы хотите иметь больше языков, то придётся немного переплатить. Но риск получить смартфон с нерабочей бесконтактной оплатой никуда не девается, несмотря на более широкую языковую поддержку. Напомним, что в России стоимость «серой» версии стартует с 15 000 рублей, а официальная цена составляет от 18 990 рублей.
реклама
В смартфоне установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и фронталка на 20 Мп. Сзади расположен биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца, а на лицевой панели обосновался дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,53 дюйма.
В Xiaomi Redmi Note 8 Pro используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мАч с 18-ваттной зарядкой по проводу через порт USB-C. В арсенал модели 2019 года выпуска вошли инфракрасный порт, разъём под проводную гарнитуру, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц).
реклама
Смартфон вышел на рынок с предустановленной операционной системой Android Pie и прошивкой MIUI 10. Сегодня мы уже писали, что для него была выпущена стабильная глобальная версия MIUI 12, которая вместе с новыми функциями приносит ОС Android 10. Загрузить файлы для установки апдейта через Recovery вы можете по этой ссылке.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила