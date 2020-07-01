Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала первый в мире смартфон с 64-Мп основной камерой и чипсетом Helio G90T. Модель называется Redmi Note 8 Pro. Сейчас она стремительно дорожает ввиду выхода смартфонов нового поколения, дабы не составлять им конкуренцию.

реклама

Однако на AliExpress можно найти несколько интересных предложений. Увы, мы говорим о версии для китайского рынка. Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ составляет менее 164 долларов. Промо-код ENJOYAEPLUS позволяет сэкономить ещё чуть более 5 долларов. Таким образом, базовая модификация обойдётся примерно в 158 долларов. Немного дороже стоит версия с русским языком, но под вопросом находится работоспособность технологии Google Pay.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

На AliExpress Redmi Note 8 Pro купить можно и конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Цена китайской версии составляет примерно 185 долларов. Если вы хотите иметь больше языков, то придётся немного переплатить. Но риск получить смартфон с нерабочей бесконтактной оплатой никуда не девается, несмотря на более широкую языковую поддержку. Напомним, что в России стоимость «серой» версии стартует с 15 000 рублей, а официальная цена составляет от 18 990 рублей.

реклама

В смартфоне установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и фронталка на 20 Мп. Сзади расположен биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца, а на лицевой панели обосновался дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,53 дюйма.

В Xiaomi Redmi Note 8 Pro используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мАч с 18-ваттной зарядкой по проводу через порт USB-C. В арсенал модели 2019 года выпуска вошли инфракрасный порт, разъём под проводную гарнитуру, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц).

реклама

Смартфон вышел на рынок с предустановленной операционной системой Android Pie и прошивкой MIUI 10. Сегодня мы уже писали, что для него была выпущена стабильная глобальная версия MIUI 12, которая вместе с новыми функциями приносит ОС Android 10. Загрузить файлы для установки апдейта через Recovery вы можете по этой ссылке.