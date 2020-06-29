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5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями

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Китайская компания Huawei анонсировала выход программного обеспечения EMUI 10.1 для четырёх смартфонов, один из которых продаётся под брендом Honor. Апдейт приносит несколько новых функций, в то время как главной является расширенное жестовое управление.

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Двойное касание экрана костяшкой пальца позволяет сделать быстрый скриншот, а если нарисовать букву «S», то будет сделан скриншот с прокруткой. Также можно выделить отдельную область на экране. Для этого нужно раз коснуться костяшкой дисплея, а затем нарисовать замкнутую область изображения.

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Коснувшись экрана дважды костяшками двух пальцев, начнётся запись видео с дисплея. Прекратить процедуру можно тем же способом. Наконец, проведя костяшкой по экрану горизонтальную линию, можно быстро перейти в режим двух окон. Все эти жесты китайская компания называет Knuckle Gestures. Что интересно, они были доступны в Huawei P30 и P30 Pro сразу из коробки, а премьера флагманов состоялась более года назад.

Для менее дорогих смартфонов поддержку Knuckle Gestures завезли только сейчас. При этом в начале нынешнего года производитель выпустил обновление ПО и добавил расширенное жестовое управление в Honor View 30, View 30 Pro, View 10, Honor 20 и 20 Pro.

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Как уже отмечалось, сейчас поддержка Knuckle Gestures появилась в четырёх моделях в составе программного обеспечения EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. Это Huawei nova 5 на чипе Kirin 810, версия Pro на Kirin 980, nova 5i Pro на Kirin 810 и Honor 20 Lite с Kirin 710.

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Напомним, что семейство nova 5 дебютировало в середине лета прошлого года. Изначально оно включало модели nova 5, nova 5i и nova 5 Pro. Затем пополнилось смартфонами Honor nova 5i Pro и nova 5T. Последний, к слову, является копией Honor 20 и в России продаётся официально по цене в районе 20 000 рублей.

Кроме того, Knuckle Gestures уже стали доступны для одной модели компании Honor, которая работает под управлением прошивки Magic UI 3.1. Речь идёт о Honor 20. Смартфон был анонсирован в сентябре прошлого года и получил 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 810.

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