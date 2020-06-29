LG V40 ThinQ подешевел более чем в два раза со старта продаж – Snapdragon 845, NFC, 5 камер и качественный звук
Компания LG 3 октября 2018 года представила первый в мире смартфон, оборудованный пятью камерами. Три из них установлены сзади, а ещё две – в широком вырезе на лицевой панели. Сам флагман называется LG V40 ThinQ. Он был далеко не дешёвым решением на старте продаж, поскольку в России его цена составила порядка 70 000 рублей.
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Смартфон предлагает пользователям 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. Для расширения внутренней памяти предусмотрен слот под microSD. Но для установки карты придётся отказать от второй «симки». С момента начала продаж LG V40 ThinQ сильно подешевел. Его стоимость в России упала более чем вдвое и сейчас цена флагмана второй половины 2018 года, согласно «Яндекс.Маркет», составляет 33 990 рублей.
LG V40 ThinQ заключён в корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68. Также заявлен стандарт MIL-STD-810G. Смартфон можно погружать под воду на глубину до 1,5 метра. Однако при выходе устройства из строя по причине попадания внутрь воды, такой случай не признаётся гарантийным.
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Модель оборудована 6,4-дюймовой панелью P-OLED формата Quad HD+ со стеклом Gorilla Glass 5. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон и имеет широкий вырез для сенсоров, динамика и фронтальной камеры с разрешением 8 Мп + 5 Мп. 5-мегапиксельный датчик изображения входит в состав широкоугольного модуля.
рекламаОсновная камера в смартфоне тройная. Она получила «ширик» на 16 Мп, а также главный модуль и телеобъектив с 12-мегапиксельным разрешением. Последний имеет 2-кратный зум. Производителем заявлена система оптической стабилизации изображения и поддержка записи видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Вместе с камерой на тыльной стороне флагмана установлен биометрический сенсор.
LG V40 ThinQ получил операционную систему Android 8.1 Oreo, но спустя полтора года с момента премьеры был обновлён до Android 10 транзитом через Android 9.0 Pie. Также стоит отметить разъём для наушников, радио, Wi-Fi 5 и чип NFC с поддержкой технологии Google Pay.
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