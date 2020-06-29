Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания LG 3 октября 2018 года представила первый в мире смартфон, оборудованный пятью камерами. Три из них установлены сзади, а ещё две – в широком вырезе на лицевой панели. Сам флагман называется LG V40 ThinQ. Он был далеко не дешёвым решением на старте продаж, поскольку в России его цена составила порядка 70 000 рублей.

реклама

Смартфон предлагает пользователям 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. Для расширения внутренней памяти предусмотрен слот под microSD. Но для установки карты придётся отказать от второй «симки». С момента начала продаж LG V40 ThinQ сильно подешевел. Его стоимость в России упала более чем вдвое и сейчас цена флагмана второй половины 2018 года, согласно «Яндекс.Маркет», составляет 33 990 рублей.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Модель комплектуется чипсетом Snapdragon 845, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей на 3300 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки по стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0. Заряжается модель через порт USB-C за 36 минут до 50%.

LG V40 ThinQ заключён в корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68. Также заявлен стандарт MIL-STD-810G. Смартфон можно погружать под воду на глубину до 1,5 метра. Однако при выходе устройства из строя по причине попадания внутрь воды, такой случай не признаётся гарантийным.

реклама

Модель оборудована 6,4-дюймовой панелью P-OLED формата Quad HD+ со стеклом Gorilla Glass 5. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон и имеет широкий вырез для сенсоров, динамика и фронтальной камеры с разрешением 8 Мп + 5 Мп. 5-мегапиксельный датчик изображения входит в состав широкоугольного модуля.

реклама

Основная камера в смартфоне тройная. Она получила «ширик» на 16 Мп, а также главный модуль и телеобъектив с 12-мегапиксельным разрешением. Последний имеет 2-кратный зум. Производителем заявлена система оптической стабилизации изображения и поддержка записи видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Вместе с камерой на тыльной стороне флагмана установлен биометрический сенсор.

LG V40 ThinQ получил операционную систему Android 8.1 Oreo, но спустя полтора года с момента премьеры был обновлён до Android 10 транзитом через Android 9.0 Pie. Также стоит отметить разъём для наушников, радио, Wi-Fi 5 и чип NFC с поддержкой технологии Google Pay.