Цена Honor 30 Pro+ упала в России – реальные скидки до 9000 рублей и выгода до 26 000 рублей
В конце весны компания Honor представила флагманские смартфоны 30-й серии во главе с Honor 30 Pro+. Новинка получила программное обеспечение Magic UI 3.1 на базе операционной системы Android 10 и осталась без сервисов Google. Судя по тому, что с момента премьеры прошёл лишь месяц, а компания уже готова отдать смартфон с подарками более чем на 26 000 рублей, флагман был не лучшим образом встречен российским покупателем.
реклама
Стоимость Honor 30 Pro+ в России составила 54 990 рублей. За эти деньги модель предлагает клиентам встроенное хранилище вместимостью 256 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти и доступна в двух цветовых вариантах: «Титановый серебристый» и «Полночный чёрный». Согласно «Яндекс.Маркет», купить флагман в России уже можно по цене от 45 990 рублей, т.е. на 9000 рублей дешевле, чем у официальных ритейлеров на старте продаж.
рекламаТаким образом, сумма скидки составит чуть более 16 000 рублей. Кроме того, при заказе смартфона до 31 июля 2020 года компания дарит два промо-кода на сумму 5000 рублей на заказы в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда». Активировать коды нужно до 30 сентября нынешнего года.
Напомним, что Honor 30 Pro+ оборудован системой-на-чипе Kirin 990 5G, который изготавливается по технологии 7nm+. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мАч. Несъёмная батарея поддерживает зарядку проводным и беспроводным путём. Мощность составляет 40 Вт и 27 Вт соответственно.
рекламаНа борту флагмана установлена четырёхмодульная основная камера с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп + 2 Мп. В главном модуле используется новейший сенсор Sony IMX700 с раскладкой пикселей RYYB. 8-мегапиксельный телеобъектив имеет перископную конструкцию и 5-кратный оптический зум. Также отметим поддержку записи видео в 4k UHD с частотой до 60 FPS и систему оптической стабилизации.
рекламаHonor 30 Pro+ стал одним из немногих флагманов на рынке, который может похвастаться широкоугольной фронталкой. Разрешение составляет 8 Мп. Главный оптический модуль лицевой камеры построен на 32-мегапиксельном датчике изображения.
Смартфон имеет корпус из стекла и алюминия с защитой от брызг. Спереди установлен дисплей OLED со встроенным биометрическим сенсором. Разрешение равно 1080 х 2340 пикселей, частота обновления составляет 90 Гц, а размер – 6,57 дюйма по диагонали. Из прочих параметров флагмана отметим NFC без поддержки Google Pay, стереодинамики, ИК-порт, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Разъём для наушников отсутствует.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила