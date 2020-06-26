9 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 на Android 10
Китайские компании Honor и Huawei выпустили программное обеспечение EMUI 10.1 для девяти смартфонов. Четыре из них продаются в Поднебесной, а ещё пять – за её пределами, в том числе и в Европе. Напомним, что новые модели Honor работают на прошивке Magic UI, в то время как более старые решения получают надстройку EMUI.
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EMUI 10.1.0.140 стала доступна для Huawei P40 Pro+. Это самый дорогой флагман производителя в 2020 году. Модель появилась в продаже в Европе по рекомендованной розничной цене 1399 евро. Смартфон имеет чип Kirin 990 5G, керамический корпус и камеру с 10-кратным оптическим увеличением без потери качества, чем пока что не может похвастаться ни один телефон на рынке.
Также глобальная версия программного обеспечения EMUI 10.1 рассылается на Honor 20S, Honor 20 Lite и Huawei Enjoy 10S. Первая модель оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810, а две другие – 12-нанометровыми Kirin 710 и Kirin 710F соответственно. Все три смартфона из коробки получили прошивку EMUI 9 на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
рекламаНе осталась без апдейта и недавняя новинка в лице модели Huawei Enjoy 20 Pro на мобильном процессоре Dimensity 800 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Она продаётся пока что исключительно в Китае, как и следующие три смартфона. Речь идёт о семействе Huawei nova 6. Оно включает стандартную модель на чипе Kirin 990, версию с поддержкой 5G, которая получила процессор Kirin 990 5G, а также специальное издание nova 6 SE с платформой Kirin 810. Отметим, что все упомянутые выше однокристальные системы, включая SoC от MediaTek, выполняются по 7-нанометровой технологии.
Наконец, сегодня стало известно о выходе глобальной версии EMUI 10.1 для Huawei nova 7i. Смартфон получил обновление под номером EMUI 10.1.0.208, размер которого составляет чуть более 2 ГБ. Напомним, что модель оборудована чипсетом Kirin 810.
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