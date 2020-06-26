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Китайские компании Honor и Huawei выпустили программное обеспечение EMUI 10.1 для девяти смартфонов. Четыре из них продаются в Поднебесной, а ещё пять – за её пределами, в том числе и в Европе. Напомним, что новые модели Honor работают на прошивке Magic UI, в то время как более старые решения получают надстройку EMUI.

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EMUI 10.1.0.140 стала доступна для Huawei P40 Pro+. Это самый дорогой флагман производителя в 2020 году. Модель появилась в продаже в Европе по рекомендованной розничной цене 1399 евро. Смартфон имеет чип Kirin 990 5G, керамический корпус и камеру с 10-кратным оптическим увеличением без потери качества, чем пока что не может похвастаться ни один телефон на рынке.

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Обновление сконцентрирована на камере. Оно улучшает качество фотографий при съёмке в плохом освещении и добавляет портретный ночной режим версии v3.0. Как всегда, апдейт приходит «по воздуху». Размер составляет чуть более 500 МБ. Оболочка основана на базе операционной системы Android 10. Проверить наличие обновления можно в настройках или в приложении HiCare.

Также глобальная версия программного обеспечения EMUI 10.1 рассылается на Honor 20S, Honor 20 Lite и Huawei Enjoy 10S. Первая модель оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810, а две другие – 12-нанометровыми Kirin 710 и Kirin 710F соответственно. Все три смартфона из коробки получили прошивку EMUI 9 на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

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Не осталась без апдейта и недавняя новинка в лице модели Huawei Enjoy 20 Pro на мобильном процессоре Dimensity 800 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Она продаётся пока что исключительно в Китае, как и следующие три смартфона. Речь идёт о семействе Huawei nova 6. Оно включает стандартную модель на чипе Kirin 990, версию с поддержкой 5G, которая получила процессор Kirin 990 5G, а также специальное издание nova 6 SE с платформой Kirin 810. Отметим, что все упомянутые выше однокристальные системы, включая SoC от MediaTek, выполняются по 7-нанометровой технологии.

Наконец, сегодня стало известно о выходе глобальной версии EMUI 10.1 для Huawei nova 7i. Смартфон получил обновление под номером EMUI 10.1.0.208, размер которого составляет чуть более 2 ГБ. Напомним, что модель оборудована чипсетом Kirin 810.