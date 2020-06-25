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В 2014 году компания AMD рассказала о своей цели «25х20». Производитель из Калифорнии захотел к 2020 году повысить энергоэффективность своих процессоров в 25 раз. Как оказалось, этот показатель ему удалось даже превзойти.

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По словам производителя, за шесть лет энергоэффективность выросла почти в 32 раза. Такой показатель получается при сравнении чипов Kaveri FX-7600P и Ryzen 7 47800H с требованиями по теплоотводу 35 Вт и 45 Вт соответственно. К слову, модель 2020 года может работать при 35 Вт.

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Аналитик Кевин Кревелл, который был консультантом проекта, заявляет, что показатель энергоэффективности был установлен делением результата теста процессора в многопоточном режиме программного обеспечения Cinebench R15 на потребляемую мощность чипа. После сопоставления полученного было установлено, что Ryzen 7 4800H оказался в 31,7 раза энергоэффективнее, чем Kaveri FX-7600P.

Компания отмечает, что в рамках расчётов также сравнивались показатели FX-8800P, FX-9830P, R7 2700U, R7 2800H и R7 3750H. Прогрессу поспособствовало увеличение количества ядер, появление поддержки многопоточности, а также переход на более современный технологический процесс и архитектуру Zen. Напомним, что FX-7600P получил четыре ядра и выполнялся по нормам 28-нанометровой технологии, а Ryzen 7 4800H – 8-ядерное 16-поточное изделие, изготовленное по 7-нанометровому техпроцессу.