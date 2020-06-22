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Сегодня мы уже два материала посвятили выходу оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei в России. Сначала появилась заметка о трёх моделях, работающих на свежей версии фирменного программного обеспечения, затем – о четырёх устройствах, которым только предстоит получить надстройку. Теперь же появился официальный график выхода EMUI 10.1 в России.

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Помимо Huawei P40 Lite, P40 Lite E, Huawei P30 и P30 Pro, которые будут обновлены до конца июня, апдейт получат ещё три смартфона китайской компании. Все они работают на базе операционной системы Android 10 и оболочкой EMUI 10 сейчас, а на борту несут 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980.

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В июле производитель из Поднебесной начнёт обновлять в России флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, а также модель Huawei nova 5T. Все они должны быть обновлены до конца августа нынешнего года. Отметим, что EMUI 10.1 будет распространяться «по воздуху» в несколько волн, поэтому не все пользователи сразу получат новую прошивку.

Напомним, что главное отличие EMUI 10.1 от EMUI 10 заключается в попытке компании обеспечить плавный переход на фирменное программное обеспечение. Связано это с тем, что из-за американских санкций, Huawei не может использовать предустановленный софт Google в своих смартфонах на новом аппаратном обеспечении.

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В EMUI 10.1 появился голосовой ассистент Celia вместо Google Assistant, а MeeTime заменяет приложение Google Duo. За счёт галереи Cross-Device можно обеспечить доступ к фотографиям со всех устройств в рамках одной сети Wi-Fi. На момент анонса оболочки компания заявила о сотрудничестве с The Times, The Sun, Universal, Paramount и Warner Music Group, а также подчеркнула, что Huawei Mobile Services использовало более 400 млн пользователей.