4 смартфона Huawei получат EMUI 10.1 в России в этом месяце
Сегодня мы писали, что Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 и P40 Pro – единственные смартфоны китайской компании, которые в России работают на базе программного обеспечения EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. Этот список вскоре будут расширен. Уже в этом месяце обновление придёт на четыре смартфона китайского производителя.
рекламаКак вы могли догадаться, EMUI 10.1 станет доступна для Huawei P30 и P30 Pro. Обе модели были анонсированы в России весной прошлого года, а их цена составила соответственно 49 990 рублей и 69 990 рублей. Сейчас флагманы стоят почти вдвое дешевле, чем на старте продаж.
рекламаСмартфоны получили из коробки операционную систему Android 9.0 Pie и прошивку EMUI 9. В конце прошлого года они были обновлены до Android 10 с EMUI 10. Напомним, это последние флагманы компании с предустановленными сервисами Google.
рекламаHuawei P30 оборудован 6,1-дюймовым дисплеем OLED с интегрированным дактилоскопом, 7-нанометровым чипом Kirin 980 в паре с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ в России. Ёмкость аккумулятора составляет 3750 мАч. Основная камера получила разрешение 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, а фронтальная – 32 Мп.
рекламаВерсия Pro обзавелась 6,47-дюймовой панелью с покатыми боковыми гранями. В России она доступна в модификации 8/256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи выросла до 4200 мАч, а основная камера получила модули с разрешением 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп. Последний – перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
В этом месяце EMUI 10.1 в России станет доступна для Huawei P40 Lite и P40 Lite E. Обе модели представляют среднебюджетный ценовой сегмент. Рекомендованная стоимость составляет соответственно 19 999 рублей и 12 999 рублей.
Смартфоны получили Mini-Jack и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2. В Huawei P40 Lite установлены 6,4-дюймовый FHD+ экран, 7-нанометровый чип Kirin 810 в паре с 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 128 ГБ, 16-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с 40-ваттной зарядкой. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку.
В Huawei P40 Lite E используется HD+ панель диагональю 6,39 дюйма. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. Также отметим 12-нанометровый чип Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ, накопитель на 64 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Из коробки модель обзавелась ОС Android 9.0 Pie с прошивкой EMUI 9.
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