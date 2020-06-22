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Сегодня мы писали, что Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 и P40 Pro – единственные смартфоны китайской компании, которые в России работают на базе программного обеспечения EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. Этот список вскоре будут расширен. Уже в этом месяце обновление придёт на четыре смартфона китайского производителя.

Huawei P30 и Huawei P30 Pro анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! Как стало известно, компания намерена выпустить EMUI 10.1 в России для двух смартфонов серии Huawei P40 и двух моделей семейства Huawei P30. Во втором случае речь идёт о флагманских решениях. С них мы и начнём.





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Как вы могли догадаться, EMUI 10.1 станет доступна для Huawei P30 и P30 Pro. Обе модели были анонсированы в России весной прошлого года, а их цена составила соответственно 49 990 рублей и 69 990 рублей. Сейчас флагманы стоят почти вдвое дешевле, чем на старте продаж.

Huawei P30 реклама Смартфоны получили из коробки операционную систему Android 9.0 Pie и прошивку EMUI 9. В конце прошлого года они были обновлены до Android 10 с EMUI 10. Напомним, это последние флагманы компании с предустановленными сервисами Google. Смартфоны получили из коробки операционную систему Android 9.0 Pie и прошивку EMUI 9. В конце прошлого года они были обновлены до Android 10 с EMUI 10. Напомним, это последние флагманы компании с предустановленными сервисами Google.

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Huawei P30 оборудован 6,1-дюймовым дисплеем OLED с интегрированным дактилоскопом, 7-нанометровым чипом Kirin 980 в паре с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ в России. Ёмкость аккумулятора составляет 3750 мАч. Основная камера получила разрешение 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, а фронтальная – 32 Мп.

Huawei P30 Pro реклама Версия Pro обзавелась 6,47-дюймовой панелью с покатыми боковыми гранями. В России она доступна в модификации 8/256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи выросла до 4200 мАч, а основная камера получила модули с разрешением 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп. Последний – перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Версия Pro обзавелась 6,47-дюймовой панелью с покатыми боковыми гранями. В России она доступна в модификации 8/256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи выросла до 4200 мАч, а основная камера получила модули с разрешением 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп. Последний – перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

В этом месяце EMUI 10.1 в России станет доступна для Huawei P40 Lite и P40 Lite E. Обе модели представляют среднебюджетный ценовой сегмент. Рекомендованная стоимость составляет соответственно 19 999 рублей и 12 999 рублей.