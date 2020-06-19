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Как бы активно поклонники Meizu ни поднимали щиты за компанию, судя по всему, у неё есть немало проблем. Производитель в этом году представил только два смартфона. Так, 8 мая были анонсированы флагманы Meizu 17 и 17 Pro. Как стало известно, на этом свою активность на рынке компания завершает в 2020 году.

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Вероятно, дела у Meizu обстоят не лучшим образом, в связи с чем у неё нет средств на производство новых устройств. Для китайской компании смартфоны – единственный существенный источник дохода в отличие от ASUS, Sony и LG. Диверсификация производства даёт возможность последним находить финансовые ресурсы на выпуск умных телефонов, несмотря на то что их продажи далеки от хороших.

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О нехватке средств говорит ещё одна информация. Сообщается, что уже совсем скоро разработчики добавят в программное обеспечение FlymeOS «ненавязчивую» рекламу. Появится ли она во всех версиях прошивки либо только в новейшей Flyme 8.1, пока что не сообщается.

При этом у Meizu на это есть свой ответ. По словам производителя, новинки так хорошо продаются, что не имеет особого смысла выпускать новые смартфоны. Напомним, что обе модели оборудованы процессором Snapdragon 865, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, NFC и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Meizu 17 получил 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Стоимость в Китае составила 520/565 долларов соответственно.

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Продвинутая модель выделяется основной камерой, которая имеет разрешение 64 Мп + 32 Мп + 8 Мп и 3D-модуль для дополненной реальности. Смартфон предлагается в модификациях 8/128 ГБ за 610 долларов и 12/256 ГБ за 665 долларов.