Meizu добавит рекламу во FlymeOS и больше не будет выпускать смартфоны в 2020 году
Как бы активно поклонники Meizu ни поднимали щиты за компанию, судя по всему, у неё есть немало проблем. Производитель в этом году представил только два смартфона. Так, 8 мая были анонсированы флагманы Meizu 17 и 17 Pro. Как стало известно, на этом свою активность на рынке компания завершает в 2020 году.
Вероятно, дела у Meizu обстоят не лучшим образом, в связи с чем у неё нет средств на производство новых устройств. Для китайской компании смартфоны – единственный существенный источник дохода в отличие от ASUS, Sony и LG. Диверсификация производства даёт возможность последним находить финансовые ресурсы на выпуск умных телефонов, несмотря на то что их продажи далеки от хороших.
рекламаО нехватке средств говорит ещё одна информация. Сообщается, что уже совсем скоро разработчики добавят в программное обеспечение FlymeOS «ненавязчивую» рекламу. Появится ли она во всех версиях прошивки либо только в новейшей Flyme 8.1, пока что не сообщается.
При этом у Meizu на это есть свой ответ. По словам производителя, новинки так хорошо продаются, что не имеет особого смысла выпускать новые смартфоны. Напомним, что обе модели оборудованы процессором Snapdragon 865, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, NFC и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Meizu 17 получил 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Стоимость в Китае составила 520/565 долларов соответственно.
рекламаПродвинутая модель выделяется основной камерой, которая имеет разрешение 64 Мп + 32 Мп + 8 Мп и 3D-модуль для дополненной реальности. Смартфон предлагается в модификациях 8/128 ГБ за 610 долларов и 12/256 ГБ за 665 долларов.
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