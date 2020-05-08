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Китайская компания Meizu анонсировала свой первый смартфон в 2020 году. И им сразу же оказалась флагманская модель Meizu 17 Pro. Прежде чем вы отправитесь ставить одну звезду заметке ввиду словосочетания «флагман мечты» в названии, нужно отметить, что именно так производитель сам называет свою новинку.

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Meizu 17 Pro – это не только первый смартфон компании в текущем году. Это также дебютное решение производителя, которое получило поддержку мобильных сетей пятого поколения. Для обеспечения стабильного и быстрого соединения предусмотрена поддержка технологии mSmart 5G. Новинка оснащена 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с интегрированной модемной платой SD X55.

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Стеклянная тыльная панель позволила реализовать поддержку беспроводной зарядки Super Wireless mCharge мощностью 27 Вт. Также производителем предусмотрена 30-ваттная проводная зарядка mCharge. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4500 мАч. Компания не уточняет габариты смартфона, отмечая лишь, что толщина составила 8,5 мм. Весит модель 199 г.

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На презентации много внимания уделили камерам. Основная получила три модуля для фото- и видеосъёмки. Главный сенсор Sony IMX686 оптического формата 1/1,7 дюйма имеет разрешение 64 Мп. Телеобъектив на 8 Мп предлагает 3x оптический и 8x оптико-цифровой зум. В его основе лежит сенсор OmniVision OV08A10. Широкоугольный модуль построен на 32-мегапиксельной матрицей IMX616 от Sony, которая обычно используется во фронтальных камерах. Угол захвата составил 129 градусов. Также Meizu 17 Pro обзавёлся 3D-камерой на базе матрицы Samsung S5K33D. Вокруг неё разместили кольцевую вспышку. Эта камера будет применяться для качественного аппаратного размытия фона на видео и на снимках, а также для функциональности дополненной реальности. Об этом компания расскажет немного позже.

Видео новый флагман может записывать в формате 4K UHD с частотой до 60 к/сек. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп, поддерживает видеосъёмку в Full HD и может использоваться для разблокировки смартфона за счёт поддержку Face Unlock. Без интеллектуальных функций для повышения качества селфи тоже не обошлось.

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Дисплей OLED имеет интегрированный биометрический сканер. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма, а разрешение – 2340 х 1080 точек. Частота обновления – 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя – 180 Гц. Также отметим максимальную яркость 1100 нит, поддержку DC Dimming, HDR10+ и стекло Gorilla Glass пятого поколения. В правом углу находится отверстие для камеры. Лицевая панель смартфона выделяется очень тонкими дисплейными рамками.

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В Meizu 17 Pro дебютировала фирменная прошивка Flyme OS 8.1. Она построена на базе программного обеспечения Android 10 и дополнена AI-пакетом OneMind 4.0. Новинка доступная в нескольких модификациях памяти с ОЗУ LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. Из остального выделим Bluetooth 5.1, Dual GPS, NFC, стереодинамики, а также поддержку стандарта Wi-Fi 6, True Wireless Stereo Plus и кодеков Sony LDAC, Qualcomm apt-X (HD).

Версия с 8 ГБ оперативной и со 128 ГБ постоянной памяти оценена в 4299 юаней (610 долларов). Стоимость конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ составила 4699 юаней (665 долларов). Смартфон доступен в чёрной, мятной и белой расцветках. Предзаказы стартует сегодня, 8 мая. С 27 мая 2020 года можно будет оформить предварительный заказ на ограниченную версию в керамике. Цена составила 9999 юаней (1410 долларов).