Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Meizu представила вместе со смартфоном Meizu 17 Pro более скромную модель. Стандартное издание тоже представляет флагманский сегмент, будучи оборудованным 7-нанометровым процессором Snapdragon 865, но имеет при этом несколько важных отличий не в свою пользу. На них и остановимся в этой заметке.

реклама

Meizu 17 доступен в двух модификациях памяти. Обе предполагают наличие 8 ГБ оперативной памяти, только тип ОЗУ – LPDDR4x, а не LPDDR5, как в продвинутой версии. Вместимость встроенного флэш-модуля UFS 3.1 составила в зависимости от конфигурации 128 ГБ или 256 ГБ. Аккумуляторная батарея сохранила ёмкость 4500 мАч и поддержку 30-ваттной зарядки по проводу. За полчаса смартфон заряжается до 56%. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

реклама

Ключевым отличием Meizu 17 от версии Pro стала основная камера. Она тоже объединяет четыре датчика и две вспышки, включая фирменную кольцевую. Главный модуль сохранил 64-мегапиксельное разрешение и оптическую стабилизацию изображения. 3D-камера отсутствует. Её место заняла 5-мегапиксельная матрица для макросъёмки. Разрешение широкоугольного модуля снизилось с 32 Мп до 8 Мп, а угол захвата изображения – со 129 градусов до более привычных нам 118 градусов. Также отметим наличие 12-мегапиксельного телеобъектива.

реклама

Стандартная модель тоже оборудована дисплеем Super AMOLED формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сканером. Размер составил 6,6 дюйма по диагонали. В вырезе находится 20-мегапиксельная камера для любителей делать селфи. Максимальная яркость матрицы – 700 нит. Также есть поддержка расширенного динамического диапазона и технологии DC Dimming для снижения мерцания при низком уровне подсветки. Частота обновлений – 90 Гц.

реклама

Смартфон работает под управлением прошивки Flyme OS 8.1, в основе которой лежит операционная система Android 10. Фирменное программное обеспечение включает ИИ-пакет OneMind 4.0. Также отметим наличие NFC, стереодинамиков, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.

реклама

Стоимость Meizu 17 в модификации со 128 ГБ пользовательской памяти составила 3699 юаней (520 долларов). Версия с флэш-модулем на 256 ГБ обойдётся в 3999 юаней (565 долларов). За 4299 юаней (610 долларов) предлагается специальный набор Aircraft Limited Edition. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. В продажу флагман поступит 11 мая 2020 года в серой, бело-голубой и тёмно-зелёной цветовых вариациях.