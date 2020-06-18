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Вчера мы писали о том, что китайская стабильная версия MIUI 12 стала доступна для флагмана 2019 года в лице модели Xiaomi Mi 9. Она была представлена на MWC 2019 и получила чип Snapdragon 855. Ещё неделей ранее MIUI 12 Stable вышла на флагманы нынешнего года Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со Snapdragon 865 под капотом. Сегодня стало известно, что стабильная MIUI 12 вышла ещё на пять смартфонов производителя из Пекина. Но, опять-таки, пока что говорить приходится исключительно о китайской версии программного обеспечения.

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Вслед за Xiaomi Mi 9 оболочка стала доступна для версии Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Модель Mi 9 Pro 5G получила процессор Snapdragon 855+ и, к слову, была анонсирована в один день с фирменной надстройкой MIUI 11, на базе которой сейчас работает подавляющее большинство смартфонов компании.

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Линейка Redmi K тоже активно обновляется. Сразу три её представителя получили апдейт программного обеспечения. Это модели прошлого года Redmi K20 Pro с чипом Snapdragon 855, выдвижной камерой и Redmi K30 5G со 120-Гц дисплеем, а также Redmi K30 Pro Zoom Edition. Последний смартфон был выпущен минувшей весной, является флагманом и несёт на борту мобильный процессор Snapdragon 865.

Кроме того, стабильная версия MIUI 12 уже доступна для Xiaomi Mi 10 Youth. Для него вышел апдейт под номером MIUI 12.0.2.0. Для всех остальных перечисленных в материале смартфонов доступна прошивка MIUI 12.0.1.0. Напомним, что Mi 10 Youth – это самый доступный в мире телефон, оборудованный перископным телеобъективом. В Европе модель должна быть анонсирована как Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Пока что в Старом Свете продаётся только Mi 10 Lite 5G по рекомендованной цене 349 евро или 399 евро в зависимости от комплектации, и то не во всех странах смартфон представлен официально.