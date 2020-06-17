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Китайский технологический гигант Xiaomi приступил к распространению стабильной версии программного обеспечения MIUI 12 для прошлогоднего флагмана Mi 9. Сразу отметим, что речь идёт о китайской прошивке. Глобальная версия для Xiaomi Mi 9 должна появиться в течение двух ближайших недель.

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Вчера мы сообщали о том, что владельцы далеко не всех смартфонов смогут воспользоваться главными нововведениями MIUI 12. Речь идёт о «суперобоях», анимированных иконках и приложении камеры. Xiaomi Mi 9 в этот список попал, а весь перечень моделей умных телефонов вы можете посмотреть по этой ссылке.

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Обновление для прошлогоднего флагмана проходит под номером MIUI 12.0.1.0.QFACNXM. Помимо уже упомянутых фишек апдейт приносит новый пользовательский интерфейс, тёмную тему на системном уровне, совместимую со всеми приложениями, и повышает конфиденциальность данных.

Что касается смартфона, он был анонсирован в 20 февраля 2019 года в Китае. Спустя несколько дней состоялась премьера европейской версии на Mobile World Congress 2019. Оценили в Старом Свете устройство в 449/499 евро. Xiaomi Mi 9 укомплектован 7-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 855 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 встроенной в зависимости от региона продаж.

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Модель комплектуется аккумулятором ёмкостью 3300 мАч с 27-ваттной проводной и 20-ваттной беспроводной зарядкой. Матрица OLED имеет диагональ 6,39 дюйма, разрешение FHD+ и интегрированный сканер для считывания отпечатков. Каркас изготовлена из металла, и с двух сторон от рамки установлена стекло Gorilla Glass 5 (сзади) и Gorilla Glass 6 (спереди).

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Основная камера получила модули на 48 Мп, 12 Мп и 16 Мп, лазерный автофокус, 2-кратное оптическое увеличение и поддержку записи видео в 4K Ultra HD при 60 к/сек. Оптическая стабилизация не предусмотрена, но при этом на момент своей премьеры Xiaomi Mi 9 был лучшим смартфоном по части видеосъёмки по версии DxOMark. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

На борту прошлогоднего флагмана есть NFC, Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Выход под наушники, слот для microSD, защита от воды и стереодинамики отсутствуют. Отметим, что из коробки устройство получило ОС Android 9.0 Pie в паре с прошивкой MIUI 10.