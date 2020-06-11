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Компания Xiaomi в феврале этого года представила флагманские модели Mi 10 и Mi 10 Pro. Первая недавно была представлена в России, где в модификации 8/256 ГБ её оценили в 69 990 рублей. Оба смартфона из коробки получили операционную систему Android 10 в составе фирменного софта MIUI 11. Сегодня стало известно, что февральские новинки получили новую прошивку раньше срока.

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Стабильная версия MIUI 12 стала доступна для китайских версий смартфонов. Она проходит под номером V12.0.1.0, а её размер составляет порядка 800 МБ. Новая прошивка приносит обновлённый пользовательский интерфейс, анимированные обои, улучшенную тёмную функции и пр.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащены мобильным процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовой OLED-панелью формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, NFC, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками. В стандартном издании установлена основная камера с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также АКБ на 4780 мАч с 30-ваттной быстрой зарядкой.

Версия Pro может похвастаться 50-ваттной зарядкой, но ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. В основной камере установлены сенсоры на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Обе модели могут записывать видео в формате 8K UHD, получили оптическую стабилизацию изображения и поддержку 30-ваттной зарядки беспроводным путём.