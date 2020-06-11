Стабильная MIUI 12 вышла на новейшие флагманы Xiaomi раньше срока
Компания Xiaomi в феврале этого года представила флагманские модели Mi 10 и Mi 10 Pro. Первая недавно была представлена в России, где в модификации 8/256 ГБ её оценили в 69 990 рублей. Оба смартфона из коробки получили операционную систему Android 10 в составе фирменного софта MIUI 11. Сегодня стало известно, что февральские новинки получили новую прошивку раньше срока.
Стабильная версия MIUI 12 стала доступна для китайских версий смартфонов. Она проходит под номером V12.0.1.0, а её размер составляет порядка 800 МБ. Новая прошивка приносит обновлённый пользовательский интерфейс, анимированные обои, улучшенную тёмную функции и пр.
рекламаXiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащены мобильным процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовой OLED-панелью формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, NFC, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками. В стандартном издании установлена основная камера с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также АКБ на 4780 мАч с 30-ваттной быстрой зарядкой.
Версия Pro может похвастаться 50-ваттной зарядкой, но ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. В основной камере установлены сенсоры на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Обе модели могут записывать видео в формате 8K UHD, получили оптическую стабилизацию изображения и поддержку 30-ваттной зарядки беспроводным путём.
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