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Вчера мы писали о том, что фаблет 2019 года Galaxy Note 10 на российском рынке можно купить на 42 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Продвинутая модель потеряла в цене почти столько же. Она представлена модификациями с 256 ГБ и 512 ГБ интегрированной памяти. Сейчас их стоимость упала на 33 000 рублей и 39 000 рублей соответственно.

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Уже почти год прошёл с момента премьеры Samsung Galaxy Note 10+. Через два месяца фаблет получит преемника. Согласно «Яндекс.Маркет», стоимость смартфона в конфигурации с накопителем на 256 ГБ составляет от 66 000 рублей, в то время как рекомендованная цена – 99 999 рублей. Версия с хранилищем объёмом 512 ГБ стоит от 71 000 рублей вместо 109 990 рублей. Заметим, что вне зависимости от ёмкости постоянного запоминающего устройства флагман несёт на борту 12 ГБ ОЗУ.

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Фаблет оснащён фирменной системой-на-чипе Exynos 9825, которая былая впервые показана вместе со смартфоном и разработана специально для линейки Galaxy Note 10. 7-нанометровая платформа стала немного улучшенной версией чипа Exynos 9820, который используется в семействе Galaxy S10.

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Samsung Galaxy Note 10+ один из самых бескомпромиссных флагманов 2020 года. Вместе с мощной платформой он получил защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики, поддержку умного стилуса S-Pen с интегрированным адаптером Bluetooth. Единственный компромисс, на который вынуждены пойти покупатели – отсутствие разъёма для гарнитуры. Но это не такая большая проблема, как четыре года назад ввиду быстрого роста рынка беспроводных наушников.

Фаблет получил универсальную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Она имеет 2-кратный оптический зум, широкоугольный модуль (16 Мп), систему оптической стабилизации изображения и может записывать видео в формате 4K с частотой до 60 FPS. Для широкоугольной камеры заявлена система стабилизации Super Steady Video. Также отметим наличие сенсора ToF. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп.

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На лицевой панели смартфона установлена матрица Dynamic AMOLED диагональю 6,8 дюйма с интегрированным биометрическим датчиком для считывания отпечатков пальцев. Разрешение составляет 1440 х 3040 точек. Производителем заявлена поддержка расширенного динамического диапазона. На тыльной и лицевой сторонах Samsung Galaxy Note10+ установлено стекло Gorilla Glass 6.

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Фаблет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4300 мАч. Присутствует поддержка проводной и беспроводной зарядки мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно. Из других особенностей устройства выделим режим Samsung DeX, NFC, Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10.