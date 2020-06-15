Цена Samsung Galaxy Note 10 снизилась на 42 000 рублей с начала продаж
Компания Samsung в конце лета анонсирует новое поколение фаблетов Galaxy Note. А пока что смартфоны текущей серии продолжают терять в стоимости. В частности, в России Samsung Galaxy Note 10 уже можно купить на 42 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.
Модель доступна пользователям в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и интегрированным флэш-накопителем на 256 ГБ. На данный момент цена этой версии снижена на 42 000 рублей. Минимальная стоимость смартфона составляет 44 990 рублей, согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».
рекламаSamsung Galaxy Note 10 вышел не сам, а с версией Plus. Именно она стала прямым преемником модели Galaxy Note 9, несмотря на наименование. В связи с этим стандартное издание нового поколения оказалось относительно простым. Оно сохранило флагманский процессор Exynos 9825, выполненный по 7-нанометровой технологии, основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, стереодинамики, 10-мегапиксельную фронталку и все интерфейсы.
При этом ёмкость аккумуляторной батареи составила лишь 3500 мАч. Модель поддерживает 25-ваттную проводную и 12-ваттную беспроводную зарядку. Дисплей характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,3 дюйма. В его основе лежит матрица Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+ и встроенным дактилоскопическим сканером для считывания отпечатков пальцев, а прикрывает её стекло Gorilla Glass 6.
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Samsung Galaxy Note 10 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Тыльная сторона, как и лицевая, оформлена стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Стоит отметить, что смартфон стал первым флагманом южнокорейской компании, который остался без разъёма для подключения проводных наушников. До этого производитель уже отказывался от Mini-jack, но только в более доступных смартфонах, например, в Samsung Galaxy A80, который был анонсирован в апреле прошлого года.
рекламаМодель Galaxy Note 10 из коробки получила ОС Android 9.0 Pie. Сейчас флагман работает на программном обеспечении One UI 2.1 с операционной системой Android 10 и можно не сомневаться, что рано или поздно он получит Android 11. Из остальных параметров смартфона отметим NFC, USB-C, поддержку Wi-Fi 6 и режим Samsung DeX для подключения умного телефона к мониторам.
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