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Компания Samsung в конце лета анонсирует новое поколение фаблетов Galaxy Note. А пока что смартфоны текущей серии продолжают терять в стоимости. В частности, в России Samsung Galaxy Note 10 уже можно купить на 42 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

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Модель доступна пользователям в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и интегрированным флэш-накопителем на 256 ГБ. На данный момент цена этой версии снижена на 42 000 рублей. Минимальная стоимость смартфона составляет 44 990 рублей, согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».

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Samsung Galaxy Note 10 вышел не сам, а с версией Plus. Именно она стала прямым преемником модели Galaxy Note 9, несмотря на наименование. В связи с этим стандартное издание нового поколения оказалось относительно простым. Оно сохранило флагманский процессор Exynos 9825, выполненный по 7-нанометровой технологии, основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, стереодинамики, 10-мегапиксельную фронталку и все интерфейсы.

При этом ёмкость аккумуляторной батареи составила лишь 3500 мАч. Модель поддерживает 25-ваттную проводную и 12-ваттную беспроводную зарядку. Дисплей характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,3 дюйма. В его основе лежит матрица Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+ и встроенным дактилоскопическим сканером для считывания отпечатков пальцев, а прикрывает её стекло Gorilla Glass 6.

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Samsung Galaxy Note 10 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Тыльная сторона, как и лицевая, оформлена стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Стоит отметить, что смартфон стал первым флагманом южнокорейской компании, который остался без разъёма для подключения проводных наушников. До этого производитель уже отказывался от Mini-jack, но только в более доступных смартфонах, например, в Samsung Galaxy A80, который был анонсирован в апреле прошлого года.

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Модель Galaxy Note 10 из коробки получила ОС Android 9.0 Pie. Сейчас флагман работает на программном обеспечении One UI 2.1 с операционной системой Android 10 и можно не сомневаться, что рано или поздно он получит Android 11. Из остальных параметров смартфона отметим NFC, USB-C, поддержку Wi-Fi 6 и режим Samsung DeX для подключения умного телефона к мониторам.