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Недавно мы писали, что с сегодняшнего дня можно купить флагман Meizu 17 по самой низкой цене с начала продаж, но она всё равно остаётся выше рекомендованной. Сегодня стало известно, что и версия Pro предлагается покупателям с большой скидкой. Причём в отличие от стандартно издания стоимость Meizu 17 Pro в топовой модификации даже опускается до уровня заводской на AliExpress.

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В начальной конфигурации модель оборудована 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флэш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ. До распродажи цена смартфона составляла порядка 65 500 рублей. Сейчас она упала на треть, а с промо-кодом ZHARA3000 можно получить дополнительную скидку в размере 3000 рублей. Таким образом, Meizu 17 Pro вам обойдётся менее чем в 43 000 рублей.

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В топовой модификации под капотом флагмана установлено в полтора разе больше оперативной памяти и вдвое больше постоянной. По акции стоимость новинки составляет почти 49 500 рублей, а с указанным выше промо-кодом цена падает ещё на 3000 рублей. До распродажи 618 за смартфон просили почти 71 000 рублей.

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Как уже отмечалось, стоимость версии 12/256 ГБ опустилась ниже заводской. Meizu 17 Pro был анонсирован в начале мая нынешнего года и обзавёлся ценником 4699 юаней или 46 500 рублей. Версию 8/128 ГБ с завода оценили в 610 долларов или 42 500 рублей.

Meizu 17 Pro отличается основной камерой. Она имеет разрешение 64 Мп + 32 Мп + 8 Мп. Также в состав входит сенсор ToF. Вокруг центрального модуля обосновалась фирменная кольцевая вспышка. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Одной из особенностей является широкоугольный модуль с углом захвата 129 градусов. Фронтальная камера получила сенсор на 20 Мп.

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Сердцем смартфона выступает 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мАч. Новинка отличается Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

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На лицевой панели в глаза бросаются тонкие экранные рамки и отверстие под фронтальную камеру. Разъём для наушников во флагмане отсутствует. На борту есть интегрированный в дисплей биометрический сканер, NFC и стереодинамики. Работает модель на прошивке Flyme 8.1 с операционной системой Android 10. Увы, Meizu 17 Pro является эксклюзивом китайского рынка, т.е. глобальная версия программного обеспечения для него не доступна.