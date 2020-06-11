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Сегодня мы писали о том, что китайская компания раньше, чем планировалось, выпустила стабильную версию MIUI 12 для флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. Правда, пока только в Поднебесной. А уже через несколько часов производитель анонсировал список устройств, для которых в ближайшее время станет доступна первая бета-версия Android 11.

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Напомним, что премьера новой операционной системы ожидалась ровно неделю назад, 4 июня, но из-за беспорядков в США Google отложила презентацию на неопределённый срок. Что касается смартфонов компании Xiaomi, владельцы которых первыми смогут опробовать Android 11, их список оказался небольшим. Он включает только три модели. Это уже упомянутые Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также флагман Pocophone F2 Pro.

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Отметим, что все устройства были представлены в 2020 году и работают на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Из коробки они получили операционную систему Android 10. В России официально продаётся только Mi 10. Цена смартфона в модификации 8/256 ГБ составляет 69 990 рублей.

Главным нововведением стала возможность управления функцией ADB через адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Добавлена поддержка записи видео с экрана. Google обновила меню многозадачности. Внизу появились три дополнительных пункта: «Поделиться», «Выбрать» и «Скриншот». К слову, снимок экрана можно сделать двойным постукиванием по задней крышке.

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В шторке уведомлений появилась кнопка «История». При нажатии на неё открывается окно с закрытыми ранее уведомлениями. При включении авиарежима Bluetooth автоматически теперь отключаться не будет. Кроме того, Google добавила поддержку управления умным домом, запись звонков, и поддержку Ethernet. Естественно, будет изменён графический интерфейс и появится больше системных звуков.

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Первая бета-версия Android 11 была опубликована вчера, 10 июня. Сроки выхода операционной системы для трёх флагманских смартфонов компании Xiaomi пока что не уточняются. На постерах указано, что она станет доступна «скоро».