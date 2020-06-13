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Китайская компания OnePlus флагманские смартфоны нового поколения анонсировала в середине апреля текущего года. Обе модели из коробки получили операционную систему Android 10 в паре с программным обеспечением OxygenOS на глобальном рынке. На днях производитель на официальном форуме анонсировал выход прошивки с первой публичной бета-версией Android 11 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

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После установки апдейта пользователи начали сообщать о том, что их смартфоны превращаются в «кирпич». Кроме того, после обновления пропадают все данные с накопителя, наблюдаются сбои в системе и в определённых приложениях, а также не работают технология распознавания лиц на базе фронтальной камеры, Google Assistant и видеосвязь.

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Справедливости ради нужно заметить, что все эти проблемы, включая риск «окирпичивания» смартфонов, перечислены на официальном форуме компании. Также производитель напоминает, что установка бета-версии Android 11 не рекомендована рядовым пользователям, а все манипуляции выполняются на страх и риск владельца смартфона.

Все ссылки на скачивание Android 11 Beta 1 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro вы найдёте на официальном форуме китайской компании здесь. Там же есть и инструкция по установке апдейта. Отметим лишь, что перед обновлением смартфона нужно зарядить аккумулятор минимум до 30%, иметь не менее 3 ГБ свободного пространства на накопителе и рекомендуется сделать бэкап данных.