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Одним из главных трендов в конце 2019 года стало массовое появление смартфонов, оборудованных дисплеями с частотой обновления более 60 Гц. В 2020 года компании продолжили выпускать подобные устройства, а самой доступной по официальной цене стала Realme 6. В продвинутой модификации смартфон оборудован 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти, а стоимость составляет примерно 310 долларов.

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Сейчас на AliExpress эта же версия продаётся со скидкой в размере 100 долларов. По этой ссылке вы сможете купить Realme 6 с промо-кодом REALME618010 и всеми купонами продавца за 210 долларов. Конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной обойдётся почти в 250 долларов.

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Realme 6 имеет много общего с Redmi Note 8 Pro, но стоит дешевле при идентичных объёмах памяти. Оба смартфона оснащены основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD при 30 FPS, но без оптической стабилизации. Под капотом установлен 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio G90T.

Корпус Realme 6 имеет защиту от брызг и изготовлен из пластика. Спереди установлен дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,5 дюйма. Разрешение – 1080 х 2400 точек. В каплевидном вырезе установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

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Биометрический сканер установлен на правом торце. Под капотом смартфона есть чип NFC с поддержкой Google Pay. Ёмкость встроенной батареи составляет 4300 мАч, а до 100% он заряжается менее чем за час благодаря 30-ваттнной зарядке по проводу. Также выделим разъём для проводной гарнитуры и операционную систему Android 10 с прошивкой Realme UI.