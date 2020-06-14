Цена iPhone Xs упала на 68 000 рублей с начала продаж
После анонса iPhone 11-го поколения компания Apple сняла с продаж предыдущие модели, включая iPhone Xs. Но несмотря на это, до сих пор он остаётся в продаже в некоторых магазинах, причём с существенной скидкой.
Флагман 2018 года представлен тремя модификациями памяти: базовой с 64 ГБ, продвинутой с 256 ГБ и топовой с 512 ГБ. Цена в России на старте продаж составила соответственно 96 990 рублей, 109 990 рублей и 127 990 рублей.
рекламаСпустя полтора года с начала продаж стоимость iPhone Xs с 64 ГБ постоянной памяти упала ровно вдвое и составила примерно 48 500 рублей. Сразу на 52 000 рублей дешевле можно приобрести версию с 256 ГБ ПЗУ. Она теперь стоит примерно от 58 000 рублей. Наконец, за флагман 2018 года с накопителем на 512 ГБ просят лишь 59 000 рублей. Это на 68 000 рублей, чем в начале продаж.
Смартфон оснащён 5,8-дюймовой панелью Super Retina OLED, которая может похвастаться поддержкой 3D Touch и True-tone. Разрешение составляет 1125 х 2436 точек. Корпус сделан из стекла и металла, а также отличается защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
реклама
Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Вместо него используется система 3D-распознавания лиц Face ID. Её компоненты установлены в широком вырезе вместе с 7-мегапиксельной камерой для селфи. Питание смартфону обеспечивает аккумулятор на 2658 мАч.
рекламаРазрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп. Также отметим 4 ГБ оперативной памяти, 7-нанометровую мобильную однокристальную систему Apple A12 Bionic, стереодинамики и NFC. Работает iPhone Xs на базе операционной системы iOS 13.5.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила