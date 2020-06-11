Стали известны цены Sony PlayStation 5 – на 100 долларов дороже, чем PlayStation 4 Pro
Сегодня, 11 июня, компания Sony должна провести пресс-конференцию, посвящённую показу игр для игровой консоли нового поколения. Слухи о самой приставке PlayStation 5 заметно участились на прошлой неделе, поскольку изначально мероприятие было намечено на 4 июня. Однако, из-за беспорядков в США его отсрочили на семь дней. Несколько часов назад на просторах всемирной паутины появилась новая порция информации о стоимости PS5.
Итак, цена Sony PlayStation 5 в Соединённых Штатах составит 499 долларов (34 000 рублей). Для сравнения, PlayStation 4 Pro в 2016 году поступила в продажу с ценником 399 долларов или 27 000 рублей по нынешнему курсу. Версию Slim компания оценила в 299 долларов (21 000 рублей).
рекламаТакже была объявлена стоимость игровой консоли в Европе и Великобритании. Так, в Старом Свете PlayStation 5 обойдётся в 499 евро (39 000 рублей), а в Соединённом Королевстве за приставку отдать придётся 449 фунтов стерлингов (39 000 рублей).
Кроме того, вместе с премьерой PS5 ожидается анонс шлема виртуальной реальности PlayStation VR нового поколения. Его компания из Страны восходящего Солнца начнёт продавать в следующем году по цене 399 долларов (27 000 рублей), 399 евро (31 000 рублей) и 349 фунтов стерлингов (30 000 рублей) в зависимости от региона.
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