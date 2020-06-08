Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в этот четверг
Оригинал: Официальная презентация «некстгенных» игр для новой консоли от Sony должна была состояться в прошлый четверг, 4 июня, однако из-за событий в США компания посчитала своим долгом отказаться от презентации и подождать до более спокойных времён. Конкретные сроки переноса Sony не называла, но сегодня в Сеть просочилась информация о том, что мероприятие пройдёт 11 июня поздним вечером по московскому времени (в 23:00).
Информация выглядит вполне логично, поскольку в основном издатели и разработчики отложили свои мероприятия именно на неделю (затягивать дольше не имеет смысла ни для кого).
рекламаСкорее всего, официальное подтверждение данной информации не заставит себя долго ждать.
Дополнено в 21:22 по МСК: Sony официально подтвердила вышеуказанную информацию, так что теперь это больше не утечка, а факт.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила