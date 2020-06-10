Новая прошивка MIUI 12 стала доступна для 20 смартфонов Xiaomi и Redmi
Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для 20 моделей. Вчера мы писали о сборке от 8 июня 2020 года, а теперь речь пойдёт о версии за 9 июня 2020 года.
Программное обеспечение ориентировано на китайские смартфоны. Его стоит устанавливать с целью ознакомления с новыми функциями MIUI 12 или же если вы используете устройство, которое официально не продаётся за пределами Поднебесной. Например, Xiaomi Mi 8 SE или Mi 6X.
рекламаВ основе программного обеспечения практически для каждого смартфона лежит операционная система Android 10. Исключениями стали только шесть гаджетов. Это уже упомянутая модель Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5/Note 5 Pro, выпущенные в 2018 году, а также устройства 2017 года в лице флагманов Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2 и середняка Mi Note 3. Для этих шести девайсов MIUI 12 доступна вместе с ОС Android 9.0 Pie. Но стоит отметить, что смартфоны 2017 года из коробки получили Android Nougat, поэтому два крупных обновления для них уже вышло.
Ссылки на скачивание оболочки представлены в таблице. Перед установкой обновления стоит сделать резервную копию данных.
|
Скачать MIUI 12 от 9 июня 2020 года
|
№
|
Устройство
|
Версия ОС
|
Загрузить архив
|
Xiaomi
|
1
|
Mi 6
|
Android 9
|
2
|
Mi 8
|
Android 10
|
3
|
Mi 8 Lite
|
4
|
Mi 8 SE
|
5
|
Mi 9
|
6
|
Mi 9 SE
|
7
|
Mi 9 Lite
|
8
|
Mi CC9
|
9
|
Mi 9T Pro
|
10
|
Mi MIX 2
|
Android 9
|
11
|
Mi MIX 2S
|
Android 10
|
12
|
Mi 6X
|
Android 9
|
13
|
Mi Note 3
|
14
|
Mi Max 3
|
Android 10
|
15
|
Mi CC9 Meitu
|
Redmi
|
16
|
Redmi Note 5
|
Android 9
|
17
|
Redmi Note 5 Pro
|
18
|
Redmi Note 7
|
Android 10
|
19
|
Redmi Note 7 S
|
20
|
Redmi K20 Pro
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