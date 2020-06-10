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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для 20 моделей. Вчера мы писали о сборке от 8 июня 2020 года, а теперь речь пойдёт о версии за 9 июня 2020 года.

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Программное обеспечение ориентировано на китайские смартфоны. Его стоит устанавливать с целью ознакомления с новыми функциями MIUI 12 или же если вы используете устройство, которое официально не продаётся за пределами Поднебесной. Например, Xiaomi Mi 8 SE или Mi 6X.

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В основе программного обеспечения практически для каждого смартфона лежит операционная система Android 10. Исключениями стали только шесть гаджетов. Это уже упомянутая модель Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5/Note 5 Pro, выпущенные в 2018 году, а также устройства 2017 года в лице флагманов Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2 и середняка Mi Note 3. Для этих шести девайсов MIUI 12 доступна вместе с ОС Android 9.0 Pie. Но стоит отметить, что смартфоны 2017 года из коробки получили Android Nougat, поэтому два крупных обновления для них уже вышло.

Ссылки на скачивание оболочки представлены в таблице. Перед установкой обновления стоит сделать резервную копию данных.