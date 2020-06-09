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Китайская компания Xiaomi вчера, 8 июня, выпустила очередную бета-версию фирменного софта MIUI 12. Прошивку можно установить почти на два десятка моделей производителя из Поднебесной. Сразу отметим, что речь пойдёт о ПО для китайского рынка.

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MIUI 12 от 8 июня 2020 года доступна для 19 моделей и почти все они были анонсированы в прошлом году. Исключениями оказались Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro и Mi 8 EE, представленные в 2018 году, а также Xiaomi Mi 10 Lite 5G и Mi 10 Youth Edition, вышедшие минувшей весной.

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Для всех смартфонов свежая версия программного обеспечения построена основана на операционной системы Android 10. Китайская версия MIUI 12 не имеет сервисов Google. После установки пропадёт поддержка Google Pay, если вы используете международную версию смартфона. Прошивку рекомендуется устанавливать с целью ознакомления с нововведениями ПО. Из языков системы будут доступны только китайский и английский.

Скачать архив для любой из 19 моделей можно по ссылкам в таблице ниже. Загрузка начнётся автоматически. Установка выполняется через TWRP.